Без изменения оставили приговор сутенерам из Уральска
3 февраля 2017, 09:30
Приговор суда первой инстанции остался без изменения.
В апелляционной коллеги по уголовным делам ЗКО 2 февраля было вынесено решение по жалобам адвокатов подсудимых и потерпевших по делу уральских сутенеров, передает портал "Мой город".
Представитель потерпевших Айгуль Орынбекова в своей жалобе просила ужесточить наказание, а также принять во внимание факты уголовных преступлений, совершенных подсудимыми Зейнуллиным и Бактыгереевым в отношении потерпевших, которые были оставлены без рассмотрения в Уральском городском суде. В свою очередь адвокат Аскара Зейнуллина заявила на суде, что необходимо исключить из списка арестованного имущества земельный участок по улице Шолохова, оформленный на сестру ее подзащитного, а также автомобиль "Тойота Прадо", принадлежащий родителям Зейнуллина.
Ходатайства адвокатов не удовлетворили, приговор суда первой инстанции остался без изменения.
Напомним, в Уральске сутенеры в течение нескольких лет принуждали девушек заниматься проституцией, при этом всю прибыль они забирали себе. Девушки не раз пытались уйти от Зейнуллина и Бактыгереева, однако те возвращали девушек и избивали. Позже потерпевшие все-таки решили обратиться в правоохранительные органы.
Фото: mgorod.kz
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