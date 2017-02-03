Без изменения оставили приговор сутенерам из Уральска

В апелляционной коллеги по уголовным делам ЗКО 2 февраля было вынесено решение по жалобам адвокатов подсудимых и потерпевших по делу уральских сутенеров , передает передает портал "Мой город"





Представитель потерпевших Айгуль Орынбекова в своей жалобе просила ужесточить наказание, а также принять во внимание факты уголовных преступлений, совершенных подсудимыми Зейнуллиным и Бактыгереевым в отношении потерпевших, которые были оставлены без рассмотрения в Уральском городском суде. В свою очередь адвокат Аскара Зейнуллина заявила на суде, что необходимо исключить из списка арестованного имущества земельный участок по улице Шолохова, оформленный на сестру ее подзащитного, а также автомобиль "Тойота Прадо", принадлежащий родителям Зейнуллина.





Ходатайства адвокатов не удовлетворили приговор суда первой инстанции остался без изменения.





Напомним, в Уральске сутенеры в течение нескольких лет принуждали девушек заниматься проституцией, при этом всю прибыль они забирали себе. Девушки не раз пытались уйти от Зейнуллина и Бактыгереева, однако те возвращали девушек и избивали. Позже потерпевшие все-таки решили обратиться в правоохранительные органы.



