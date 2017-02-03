ООН: утечка химикатов с завода в Донбассе вызовет экологическую катастрофу

Утечка химикатов с завода в поселке Новгородское Донецкой области, получившего повреждения в результате боевых действий, приведет к катастрофическим последствиям. С таким предупреждением выступил в четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен,

"Если боевые действия продолжатся, мы можем столкнуться с серьезным экологическим кризисом", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, повреждения получило предприятие "Фенольный завод" в поселке Новгородское. "Это означает, что химические отходы, включая смертельно опасную серную кислоту и формальдегид, находятся на критическом уровне", - указал О'Брайен. Он предупредил, что утечка этих химикатов в реку Северский Донец "будет иметь катастрофические гуманитарные последствия для очень промышленно развитой части Европы".





"В равной степени в настоящий момент существует реальный риск того, что повреждения системы водоснабжения приведут к смертоносным последствиям для населения окружающих районов из-за возможной утечки хлора, который обычно хранится на подобных предприятиях", - отметил заместитель генсека ООН.





Он призвал стороны конфликта "немедленно прекратить все столкновения, чтобы предотвратить гибель людей и дальнейшие страдания населения". По его словам, в результате эскалации боевых действий серьезный урон получают критически важные объекты инфраструктуры - электросети, системы водоснабжения и отопления. "В сочетании с морозами это ведет к ухудшению гуманитарной ситуации. Сегодня термометр показывает минус 10 градусов Цельсия, но минус 20 в это время года - это не редкость", - сказал О'Брайен.





Как сообщил замгенсека ООН, в результате одного из обстрелов около одного миллиона человек в неподконтрольных Киеву районах остались без воды и отопления на 24 часа. Говоря о ситуации в Авдеевки, О'Брайен сообщил о готовности ООН оказать помощь мирным жителям в случае эвакуации города, охваченного боевыми действиями.





По его словам, обострение ситуации в Донбассе ведет к дальнейшему ухудшению положения 3,8 млн человек, которым, по оценкам ООН, требуется гуманитарная помощь. "За год их число выросло на 700 тысяч человек", - отметил он, добавив, что более 60% нуждающихся проживают на территории ДНР и ЛНР. "Около 70% составляют престарелые, женщины и дети. Им нужно немедленно оказать помощь, а также предоставить защиту", - заключил он.





Нужно проявить твердость





Как заявил на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, международное сообщество "должно проявить твердость и последовательность", чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на востоке Украины и "вернуть ситуацию в политическое поле".





Он напомнил о принятом СБ ООН 31 января заявлении с призывом к немедленному прекращению огня в Донбассе, а также коммюнике контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По его словам, особая ответственность за ситуацию лежит на участниках "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), "а также на тех, кто пользуется наибольшим влиянием на Киев". Кроме того, он высказал надежду и на "здравомыслящие силы в самой Украине", которые "не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию".

Чуркин выразил сожаление, что прозвучавшее на заседании "совершенно разнузданное, одиозное заявление" постпреда Украины Владимира Ельченко показывает, что делегация страны в Нью-Йорке "продолжает идти тропой войны".





Украинский дипломат на заседании назвал Россию стороной конфликта в Донбассе, обвинил силы провозглашенных республик в массированных обстрелах Авдеевки и призвал международное сообщество оказать поддержку Украине. Кроме того, он утверждал, что операцией в Авдеевке армия Украины "доказала свою силу и способность отразить российское наступление".





Ельченко также предложил членам СБ принять второе за неделю заявление по ситуации в Донбассе. Чуркин не стал отвергать его предложение, однако предупредил, что важнее, чтобы американское и другие правительства, призвали Киев к выполнению "достаточно простых положений", которые зафиксированы в минских соглашениях.



