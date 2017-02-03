Тасмагамбетов: Выставка «ЭКСПО-2017» должна быть доступной для всех

Под председательством заместителя Премьер-Министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова состоялось совещание по вопросу подготовки и качественного проведения культурной программы в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», сообщает Zakon.kz.

В целях качественного исполнения поставленных задач Министерством культуры и спорта совместно с акиматом г. Астаны и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» проводится скоординированная работа по вопросу формирования культурной программы в период проведения выставки. Кроме того, тщательно прорабатываются вопросы по организационным моментом.

В этой связи, вице-премьер сделал упор на сокращение количества мероприятий, чтобы акимат города Астаны смог сконцентрироваться на приоритетных задачах, еще раз остановился на том, чтобы рабочий штаб детально проработал приемлемые варианты по моделированию транспортных потоков по разгрузке дорог, детально изучил организационные вопросы по пребыванию гостей и безопасности их проживания, а также обеспечил проведение культурно-массовых мероприятий на высшем уровне. Также были расставлены акценты на продвижение национальных брендов и минимизацию зарубежных проектов в целях демонстрации достижений Казахстана в культуре и спорте.

«Самое важное, нам необходимо в обязательном порядке проработать вопросы, касающуюся бесплатных билетов для социально-уязвимых слоев населения, для того, чтобы они смогли увидеть разнообразный и интересный репертуар, подготовленный к столь масштабному мероприятию. Данный вопрос прошу взять на особый контроль. Особенно те мероприятия, которые будут проходить, как в рамках города, так и в рамках министерства культуры», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Имангали Тасмагамбетов.

На сегодняшний день министерство культуры и спорта РК совместно с акиматом г. Астаны, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» утвердили Комплексную программу культурно-зрелищных и спортивных мероприятий. Она предусматривает проведение культурных мероприятий различной жанровой направленности - демонстрация казахского традиционного искусства, театрально-зрелищные мероприятия, международные проекты, выставки, спортивные и образовательно-тематические мероприятия.

Также для четкой координации всех структур по данному направлению создан штаб, который призван тесно взаимодействовать с конвешн бюро акимата г. Астаны и штабом АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Стоит отметить, в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» за счет спонсорских средств планируется провести гастроли театра Ла Скала, выставка «Культурные памятники Терракотовой армии императора Цинь Шихуанди», гастроли Мариинского театра, финал Международного конкурса молодых вокалистов «Опералия Пласидо Доминго», а также выставка археологических предметов Древнего Египта.