У берегов Австралии произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел близ платформы американской компании ExxonMobil на шельфе Австралии, власти страны начали расследование в связи с аварией,

Утечка случилась менее чем через 18 месяцев после пожара на этой же платформе в проливе Басса, огонь тогда не могли потушить 9 часов. В 2013 году на другой платформе компании в том же заливе произошел разлив 750 литров нефти.





Австралийский регулятор в четверг сообщил, что принадлежащая ExxonMobil компания Esso проинформировала власти об обнаружении нефтяного пятна рядом с добывающей платформой West Tuna, расположенной в 45 километрах от побережья. Причина разлива и объем вытекшей нефти пока не определены. Представитель ExxonMobil сообщил, что компания ведет расследование в связи с происшествием. Трубопровод между платформами был закрыт в связи с техническими работами и пока остается в таком состоянии.