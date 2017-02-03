У берегов Австралии произошел разлив нефти
3 февраля 2017, 09:54
Причина разлива и объем вытекшей нефти пока не определены.
Разлив нефти произошел близ платформы американской компании ExxonMobil на шельфе Австралии, власти страны начали расследование в связи с аварией, сообщает издание The Guardian, передает РИА Новости.
Утечка случилась менее чем через 18 месяцев после пожара на этой же платформе в проливе Басса, огонь тогда не могли потушить 9 часов. В 2013 году на другой платформе компании в том же заливе произошел разлив 750 литров нефти.
Австралийский регулятор в четверг сообщил, что принадлежащая ExxonMobil компания Esso проинформировала власти об обнаружении нефтяного пятна рядом с добывающей платформой West Tuna, расположенной в 45 километрах от побережья. Причина разлива и объем вытекшей нефти пока не определены. Представитель ExxonMobil сообщил, что компания ведет расследование в связи с происшествием. Трубопровод между платформами был закрыт в связи с техническими работами и пока остается в таком состоянии.
Экологи в связи с аварией вновь напомнили о всех рисках нефтегазового бурения в Большом Австралийском заливе и выступили против одобрения работ в будущем. Как сказал представитель Greenpeace Натаниэль Пелль (Nathaniel Pelle), ситуация с этим разливом должна стать ясным знаком для федеральных властей, которые рассматривают выдачу разрешения на бурение в заливе компании Chevron.
Представитель компании заявил, что Exxon соблюдает все требования в области безопасности, охраны персонала и окружающей среды.
Фото © Шубертова Анна, фото предоставлено организацией "Зеленый патруль"
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