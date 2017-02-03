Трамп требует от подчинённых выглядеть стильно

Ежедневное издание NY Daily News разместило на своих страницах материал, в котором, ссылаясь на источник, сообщает, что президент Дональд Трамп предъявляет определённые требования к внешнему виду сотрудников своей администрации,

Так, по данным издания, от мужчин Трамп требует быть гладко выбритыми, а галстук должен подходить к костюму. Кроме того, новый глава Белого дома требует у работников иметь отличную выправку и прекрасную осанку.





К внешнему виду слабого пола Трамп предъявляет менее определённые требования. Как сообщается в материале, женщины по мнению президента должны "одеваться как женщины".