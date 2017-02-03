Трамп требует от подчинённых выглядеть стильно
3 февраля 2017, 09:56
От мужчин Трамп требует быть гладко выбритыми, а галстук должен подходить к костюму.
Ежедневное издание NY Daily News разместило на своих страницах материал, в котором, ссылаясь на источник, сообщает, что президент Дональд Трамп предъявляет определённые требования к внешнему виду сотрудников своей администрации, передает Life.ru.
Так, по данным издания, от мужчин Трамп требует быть гладко выбритыми, а галстук должен подходить к костюму. Кроме того, новый глава Белого дома требует у работников иметь отличную выправку и прекрасную осанку.
К внешнему виду слабого пола Трамп предъявляет менее определённые требования. Как сообщается в материале, женщины по мнению президента должны "одеваться как женщины".
Георгий Иванов
Фото: Yin Bogu / ZUMA / Globallookpress.com
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