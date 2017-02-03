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Новости за сегодня

Самрук-Казына прокомментировал сообщение Счетного комитета

 

Управляющий директор Нурлан Рахметов дал комментарий относительно сообщения Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

 

- Счетный комитет заявил о нарушениях в компаниях фонда Самрук-Қазына. Как Вы можете прокомментировать это сообщение?

- Хочу уточнить, что Счетный комитет в своем сообщении указывал на нарушения в работе КТЖ. Мы согласны, что были допущены отдельные нарушения в работе нацкомпании. И об этом уже дал пояснения главный инженер инженер КТЖ Бауыржан Урынбасаров. Но они были в кратчайшие сроки устранены.

Что касается народного IPO, то об этом очень четко и ясно изложил Ернар Жанадил, и.о. управляющего директора Фонда по финансам и операциям. То есть необходимо понимать, что сама программа народного IPO, которая вначале была с 2011 по 2015 год, затем была продлена до 2022 года. В 2015 году, исполняя поручение Президента по развитию международного финансового центра «Астана» (МФЦА) было принято решение соединить все программы внутреннего и международного IPO. Поэтому даже формальных оснований считать, что цели программы не достигнуты, нет.

 

- Что тогда имеет в виду Счетный комитет?

- В соответствии с первоначальными планами на народное IPO должны были вывести шесть компаний, но вывели две.

Однако мы все равно бы проводили работу по разъяснению и повышению финансовой грамотности населения. Это была масштабная работа... Почему не было выведено на народное IPO больше компаний, мы четко разъяснили, и, как я понимаю, членами Счетного комитета это было воспринято. Ведь в самой программе написано, что время выхода компаний на народное IPO будет гибким, будут учитываться макроэкономические показатели, а в каждом конкретном случае окончательное решение будет приниматься советами директоров.

 

- Возвращаясь к КТЖ, Счетный комитет указал на то, что были выявлены нарушения в работе нацкомпании: 6 системных недостатков и 16 процедурных нарушений. Означает ли это, что деньги были потрачены не по целевому назначению?

- Нет, абсолютно. Просто получается, что, когда осваивались эти деньги, были допущены отдельные процедурные нарушения. Например, была представлена ненадлежащая банковская гарантия, однако на строительство объекта это никак не повлияло - объект был построен. Почему тяжело квазигосударственному сектору конкурировать с частным? Потому что к частнику акционер относится к такого рода моментам с пониманием. Там главное, чтобы ты достиг цели. Из-за этого частные компании более гибкие - они быстро принимают решение и делают работу. А у нас процедуры, закупки и т.п. Мы не можем быть конкурентоспособными, пока не станем такими же гибкими, как частный сектор. Хочу также отметить, что на правах акционера мы не можем вмешиваться в операционную деятельность портфельных компаний.

 

- То есть, у фонда нет полномочий контролировать эффективность расходования бюджетных средств, которые выделяются на такие проекты?

- Прямых полномочий у нас нет. Так же, как нет их по налоговым вопросам - любая наша портфельная компания - это отдельный налогоплательщик. И в соответствии с Налоговым кодексом, она исполняет свои обязательства, как отдельное юридическое лицо. В данном случае мы имеем дело с регуляторным требованием по соблюдению бюджетного законодательства. Наша задача состоит в том, чтобы получить деньги и перечислить, например, в КТЖ. Это мы и сделали, и к этому у Счетного комитета претензий никаких не было. Затем КТЖ перечислила их в компанию, которая реализует проект. И в деятельности именно этой компании были найдены нарушения. Как у фонда могут быть механизмы, чтобы проверять такие вещи на ежедневной основе - как они заключают договора, какого поставщика выбирают? Так никогда не делается в управляющем холдинге.

Конечно, сказать, что у фонда нет никаких механизмов, тоже нельзя. Такой механизм есть в рамках корпоративного управления. Фонд назначает совет директоров в данном случае КТЖ, который в свою очередь назначает менеджмент компании, и именно у него есть рычаги для такого контроля.

 

- Можете в таком случае пояснить, какие задачи вы ставите перед портфельными компаниями как акционер, если вы не вмешиваетесь в их операционную деятельность? Какова роль фонда в управлении такого большого количества портфельных компаний?

- Мы являемся акционером. Что для нас главное? В первую очередь - рост стоимости компании. Как акционер мы не вмешиваемся в их каждодневную работу, выплату налогов, выбор подрядчиков и т.д. Наш главный индикатор - как развивается компания. Фонд выстраивает свою работу - как активный инвестор. Для нас важно, чтобы стоимость этих компании росла. И благосостояние народа Казахстана через Фонд - именно в росте стоимости этих компаний.

 

3 февраля 2017, 09:59
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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