В Москве обсудили политические и экономические реформы в Казахстане

2 февраля в Москве прошел брифинг, организованный Посольством Казахстана в России, по вопросам объявленных в Казахстане масштабных политических и экономических реформ, передает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Временный Поверенный в делах Казахстана в России Марат Сыздыков и Советник-посланник Посольства Болат Иманбаев ознакомили журналистов с основными положениями специального обращения Президента Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти от 25 января 2017 г. и его Послания народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года.

М. Сыздыков сообщил, что в начавшийся год Казахстан вступил с насыщенной и содержательной международной повесткой: с 1 января приступил к обязанностям в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и принял в Астане многосторонние переговоры по сирийскому урегулированию. В конце января Президент Казахстана Н. Назарбаев обнародовал план дальнейшего углубления демократических преобразований в стране, в основе которого лежит перераспределение полномочий между ветвями власти и демократизация политической системы. Он является неотъемлемой частью реализации Пяти институциональных реформ, озвученных лидером Казахстана в марте 2015 года.

Дипломат подробно ознакомил представителей СМИ с итогами конституционных и законодательных изменений и подчеркнул, что реформа подготовит Казахстан к новым вызовам времени. В новых условиях в компетенцию Главы государства будут входить стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Президент также сконцентрирует внимание на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности.

М. Сыздыков сообщил, что часть нынешних полномочий Президента будет передана в Правительство и Парламент, что значительно повысит их роль, ответственность и эффективность. Насчитывается около 40 таких полномочий. Их делегирование будет обеспечено за счет изменения Конституции и соответствующих законов. Делегирование значительной части своих полномочий Президентом осуществляется с единственной целью - построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной, идущей по пути демократического развития.

В свою очередь, Б. Иманбаев сосредоточился на разъяснении третьего этапа экономической модернизации Казахстана, обнародованного в Послании Президента. Он сообщил, что за четверть века в Казахстане было осуществлено две модернизации, которые позволили создать новое государство на принципах рыночной экономики и войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран.

Б. Иманбаев обратил внимание присутствующих на пять основных приоритетов, которые должны обеспечить темпы роста экономики Казахстана выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран. Это ускоренная технологическая модернизация экономики, кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, макроэкономическая стабильность, улучшение качества человеческого капитала, институциональные преобразования, а также безопасность и борьба с коррупцией.

В выступлении дипломата было отмечено, что важными аспектами новой экономической программы являются технологическое обновление и создание новых отраслей на базе цифровых технологий. Параллельно с созданием новых индустрий Казахстан делает акцент на развитии традиционных базовых отраслей: промышленности, АПК, транспорте и логистики, строительном секторе и др. В этой связи Правительству поручено разработать Стратегический план развития до 2025 года «Национальная технологическая инициатива Казахстана». Б. Иманбаев подчеркнул, что Послание Президента Казахстана стало логическим ответом на современные вызовы и глобальные технологические изменения, содержащим конкретные механизмы по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

В заключительной части брифинга казахстанские дипломаты ответили на вопросы российских СМИ.