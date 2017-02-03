Казахстанские клубы получат 1,2 млн евро за участие игроков в ЕВРО-2016

641 клуб получит выплаты от УЕФА за участие игроков в квалификации и финальной стадии ЕВРО-2016. Полный список клубов и точные суммы определились после составления окончательной финансовой картины турнира во Франции.





Деньги получат клубы из всех 54 национальных ассоциаций УЕФА. В рамках ЕВРО-2016 состоялось 329 матчей - 278 в квалификации и 51 в финальной стадии. По условиям продленного в 2015 году Меморандума о взаимопонимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (АЕК), в сумме клубам достанется 150 миллионов евро - на 50 миллионов больше по сравнению с ЕВРО-2012.





Согласно принципу распределения прибыли, утвержденному Исполнительным комитетом УЕФА, 100 миллионов евро получат клубы, чьи футболисты выступали в финальной стадии ЕВРО-2016. Оставшиеся 50 миллионов пойдут клубам, чьи игроки привлекались к отборочным матчам вне зависимости от того, вышли их сборные в финальный турнир или нет.





В соответствии с согласованным УЕФА и АЕК механизмом распределения, клубы получают одинаковую сумму за каждого игрока, вызванного в сборную на каждый отборочный матч, а также фиксированные выплаты за каждый день, проведенный игроком в финальном турнире. Последние выплаты рассчитываются с учетом классификации клубов ФИФА для компенсаций за тренировочные дни. Механизм распределения подробно описан здесь (PDF).





Выплаты солидарности получит рекордное количество клубов - 641. В их числе как европейские гранды, так и любительские команды и клубы пятых дивизионов.





От Казахстана деньги получат 12 клубов на общую сумму 1 млн 199 386 тысяч евро. Предлагаем список клубов и суммы премиальных: