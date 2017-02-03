Казахстанские клубы получат 1,2 млн евро за участие игроков в ЕВРО-2016
3 февраля 2017, 10:10
641 клуб получит выплаты от УЕФА за участие игроков в квалификации и финальной стадии ЕВРО-2016.
УЕФА выделил 150 миллионов евро клубам из всех 54 национальных ассоциаций, чьи игроки принимали участие в квалификации и финальной стадии EURO-2016, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на официальной сайт УЕФА.
641 клуб получит выплаты от УЕФА за участие игроков в квалификации и финальной стадии ЕВРО-2016. Полный список клубов и точные суммы определились после составления окончательной финансовой картины турнира во Франции.
Деньги получат клубы из всех 54 национальных ассоциаций УЕФА. В рамках ЕВРО-2016 состоялось 329 матчей - 278 в квалификации и 51 в финальной стадии. По условиям продленного в 2015 году Меморандума о взаимопонимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (АЕК), в сумме клубам достанется 150 миллионов евро - на 50 миллионов больше по сравнению с ЕВРО-2012.
Согласно принципу распределения прибыли, утвержденному Исполнительным комитетом УЕФА, 100 миллионов евро получат клубы, чьи футболисты выступали в финальной стадии ЕВРО-2016. Оставшиеся 50 миллионов пойдут клубам, чьи игроки привлекались к отборочным матчам вне зависимости от того, вышли их сборные в финальный турнир или нет.
В соответствии с согласованным УЕФА и АЕК механизмом распределения, клубы получают одинаковую сумму за каждого игрока, вызванного в сборную на каждый отборочный матч, а также фиксированные выплаты за каждый день, проведенный игроком в финальном турнире. Последние выплаты рассчитываются с учетом классификации клубов ФИФА для компенсаций за тренировочные дни. Механизм распределения подробно описан здесь (PDF).
Выплаты солидарности получит рекордное количество клубов - 641. В их числе как европейские гранды, так и любительские команды и клубы пятых дивизионов.
От Казахстана деньги получат 12 клубов на общую сумму 1 млн 199 386 тысяч евро. Предлагаем список клубов и суммы премиальных:
1. "Кайрат" - 316 225
2. "Актобе" - 239 664
3. "Астана" - 217 489
4. "Ордабасы" - 150 355
5. "Шахтер" - 87 707
6. "Тараз" - 50 118
7. "Атырау" - 45 941
8. "Иртыш" - 33 412
9. "Тобол" - 29 235
10. "Кайсар" - 16 706
11. "Жетысу" - 8 353
12. "Окжетпес" - 4 176
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выплаты так: "Отрадно видеть, что мы способны оказать финансовую помощь стольким клубам самого разного калибра и популярности и вознаградить их таким образом за вклад в ЕВРО-2016. Делясь прибылью от в высшей степени успешного чемпионата Европы, мы продолжаем поддерживать развитие футбола в европейских ассоциациях".
Президент АЕК Карл-Хайнц Румменигге добавил: "Клубы вкладывают значительные средства в развитие игроков, которые, в свою очередь, обеспечивают спортивную привлекательность и финансовый успех турниров для сборных. Очень важно и справедливо осознавать это и вознаграждать клубы, которые отпускают своих игроков. АЕК рада соглашению с УЕФА, от которого выигрывает так много клубов по всей Европе".
По итогам ЕВРО-2020 УЕФА планирует распределить между клубами 200 миллионов евро.
Фото: uefa.com
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