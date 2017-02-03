В КТЖ ответили на заявления Счетного комитета о нарушениях при строительстве железных дорог

Несоответствия, выявленные аудитом по проектам «Қазақстан темiр жолы», имеют процедурный характер и устранены в ходе проверки. Об этом заявили в пресс-службе нацкомпании по итогам заседания в Счетном комитете, передает Zakon.kz.

«Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» настоящим поясняет, что проведен государственный аудит ГУ «Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета» использования средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение уставного капитала АО «ФНБ «Самрук - Казына», использованных на реализацию следующих проектов: строительство вторых железнодорожных путей на участке Алматы - Шу, строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузо-пассажирских паромов, строительство железнодорожной линии Боржакты - Ерсай, а также создание и комплексное развитие СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота». По результатам аудита по вышеперечисленным проектам указаны процедурные несоответствия, которые были устранены в ходе аудита и не причинили материального и иного имущественного ущерба», - сообщили в пресс-службе КТЖ.

Также был отмечен положительный экономический эффект от реализации программ. Так, по результатам 2016 года по сухому порту СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» переработано 87 тысяч контейнеров. В 2017 году планируется переработать 364 тысячи контейнеров. Кроме того, в СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» реализуются 5 проектов со 100-процентным частным капиталом на общую сумму 15,6 миллиарда тенге и до конца текущего года будет привлечено инвестиций на сумму более 160 миллиардов тенге.

«По проекту строительства вторых путей участка Алматы - Шу сокращено время проследования грузовых поездов до 3 часов и увеличена пропускная способность железнодорожного участка с 58 до 86 грузовых поездов», - добавили в пресс-службе.