Олимпийцев, не вернувших медали, могу наказать

Олимпийцы, попавшиеся на применении запрещённых препаратов и нежелающие отдавать медали, не поедут на следующие соревнования. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете , передает , передает телеканал КТК





Касается это пока не наших атлетов, а российских. Но ждать ли подобного ультиматума Ильину, Подобедовой, Чиншанло и Майе Манезе?





Международный олимпийский комитет не может наказать спортсменов, которые не вернули награды после перепроверки допинг-проб. Зато может просто не допустить их до следующих Игр. Об этом заявили в Олимпийском комитете России. Страны, где ни один атлет, попавшийся на допинге, ещё не вернул награды.





«Претендовать на участие в Олимпиаде спортсмен, который не вернул медаль прошлых Игр, может, так как в Олимпийской хартии не прописано наказание за невозврат наград. Но если человек думает о продолжении своей карьеры, то, несомненно, ему стоит пойти навстречу МОК. Всё-таки именно эта организация определяет допуск для участия в Олимпийских играх».









Национальному олимпийскому комитету нашей страны никаких ультиматумов от МОК не поступало. Пока. Дело в том, что казахстанцы, как и россияне, погоревшие на допинге, не спешат отдавать медали. Светлана Подобедова, Таймураз Тигиев и ещё несколько атлетов отвергают обвинения в использовании запрещенных препаратов и не собираются возвращать награды.





"Это моя медаль. Я заработала её. Я её заслужила, эту медаль. Эта медаль моя и всего народа", - заявила в свое время бронзовый призёр Олимпиады-2008 Мария Грабовецкая.





Правда, так думают не все. Илья Ильин свои награды вернул . Причём сделал это первым. Следом за ним с медалями попрощались Владимир Седов и Алмас Утешов. Это было их решение. Отдавать или не отдавать «бронзу», «серебро» и «золото» - личное дело каждого, говорят чиновники от спорта.





По словам официального представителя Национального олимпийского комитета РК Жигер Азбергенова, если спортсмен не исполняет решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета о возврате медалей, он нарушает установленные нормы. И в его отношении могут быть приняты дополнительные дисциплинарные меры со стороны Международного олимпийского комитета, международной федерации и национальных федераций.





Национальные федерации ответственны и за возврат оставшихся медалей. Но вполне возможно, что нежелающие расставаться с медалями расставаться с ними и не будут. Спортивный обозреватель Сергей Райлян считает: даже если МОК пригрозит спортсменам недопуском к играм, это подействует не на всех.





"Наши спортсмены, которые в результате реанализа были уличены в применении запрещённых препаратов, те же Ильин, Подобедова, Манеза, они уже объявили о завершении карьеры. Поэтому данные заявления МОК, сделанные в отношении России, в принципе, на них повлиять уже никак не могут", - говорит он.



