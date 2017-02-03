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Новости за сегодня

Назарбаев рассказал, чем расстраивают его министерства

 

Президент Казахстана в рамках своего выступления на церемонии принесения присяги рассказал, о чем должны думать чиновники и чем его расстраивают министерства, передает Zakon.kz.

«Все ваши помыслы и дела должны исходить из государственных интересов. День и ночь думать об этом. Много видим вопросов, когда государство выделяет из бюджета энное количество средств, каждое министерство защищает и просит: «Дайте мне, дайте денег». А когда в конце года мы смотрим, как эти деньги использовались, приходится расстраиваться. Использовались неэффективно. Ответственность очень высокая. Хотелось бы, чтобы мы за этим следили. Масштабность и сложность предстоящих задач говорит о том, чтобы требования, прежде всего к государственной службе, будем поднимать и повышать», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня политические государственные служащие принесли присягу перед народом Казахстана.

 

3 февраля 2017, 10:12
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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