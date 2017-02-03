Госрегулирование рынка ГСМ: панацея или мираж?

Сейчас себестоимость российского АИ-92 для казахстанских АЗС, около 140 тенге за литр. Для российских компаний поставлять бензин на казахстанский рынок не выгодно.

Рынок ГСМ выходит из-под опеки государства – с этого года Минэнерго больше не участвует в распределении горючего между регионами. Мелкие игроки заявляют о необходимости вернуть госрегулирование цен на бензин, но что ждет Казахстан при таком сценарии?





Отсутствие госрегулирования на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) привело к тому, что каждый пятый объект малого и среднего бизнеса, занятый в Южном Казахстане на рынке торговли нефтепродуктами, закрылся и сотни стали неконкурентоспособными, заявили на прошлом неделе представители автозаправочных станций (АЗС) Южно-Казахстанской области. Они обратились с просьбой вернуться к предельным розничным ценам на горючее, а в качестве аргументов такого шага назвали высокую долю импорта, непрозрачность рынка и отсутствие мониторинга со стороны органов власти.





Если разбираться по порядку, начать стоит с зависимости казахстанского рынка ГСМ от российского импорта. Это бесспорный факт, и изменится ситуация только после завершения модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов. Но как раз этот факт и был одним из главных аргументов в пользу отмены, а не сохранения госрегулирования цен на бензин.





«Ручной режим» был введен в Казахстане в 2011 году – максимальный размер ценников на АЗС стал определяться правительством, а вывоз светлых нефтепродуктов за пределы республики был запрещен. И хотя поначалу казалось, что ситуация улучшилась, очень скоро стало понятно, что проблема дефицита горючего не только осталась, но и встала более остро.





Стоит отметить, что цены на бензин в России устанавливает рынок, а потому взлеты и падения цен – дело привычное. В Казахстане же стоимость ГСМ была зажата в тиски – правительство не успевало своевременно реагировать на всплески стоимости бензина в Российской Федерации, а потому периодически возникал существенный ценовой разрыв и как следствие – дефицит импорта. Более того, высокие цены на топливо в РФ и низкие в нашей стране провоцировали несанкционированный переток горючего из республики к соседям, тогда как из России в Казахстан отправлять ГСМ, напротив, было невыгодно.





И все это не говоря о том, что принятое решение негативно отразилось на деятельности нефтедобывающих компаний. Предельные розничные цены устанавливались государством, не привязываясь ни к мировым ценам на нефть, ни к курсу национальной валюты по отношению к доллару. В итоге цены на нефть для внутреннего рынка оказались почти на 50% ниже их мировых аналогов.





Стараясь стабилизировать ситуацию, в сентябре 2015 года правительство приняло решение отказаться от госрегулирования цен на бензин марки АИ-92. С того момента Казахстан не слышал о дефиците горючего даже в самые пиковые сезоны. В августе прошлого года решено было отпустить в свободное плавание цены на дизтопливо, и только АИ-80 по-прежнему находится под крылом государства.





Сейчас себестоимость российского АИ-92 для казахстанских АЗС, по информации участников рынка, около 140 тенге за литр. Для российских компаний поставлять бензин на казахстанский рынок не выгодно: в России самую ходовую марку топливо можно купить почти за 33 рубля или 180 тенге, а у нас АЗС по-прежнему продают АИ-92 по 135-140 тенге. В такой ситуации уместнее прогнозировать рост стоимости АИ-92 в Казахстане как минимум до 150 тенге, как только начнут иссякать имеющиеся в стране запасы, чем предрекать возвращение предельных розничных цен.





Здесь необходимо еще учесть и то обстоятельство, что в марте текущего года на плановый ремонт будет остановлен ПКОП – единственный НПЗ, расположенный на юге Казахстана, а в июне 2017-го – Павлодарский нефтехимический завод. И, увы, картина предстает явно не радужная: положение, связанное с дефицитом на внутреннем рынке страны, может лишь усугубится.





К слову, представители АЗС Южного Казахстана недовольны и отменой с 1 января 2017 года распределения министерством энергетики РК бензина АИ-92 и дизтоплива отечественного производства. Поясним, почему. Если раньше горючее поступало в регионы через операторов согласно строго выделенным Минэнерго объемам и распределялись акиматами среди местных компаний, то теперь торговцы ГСМ сами должны искать для себя топливо: искать выгодные предложения или самим выходить с коммерческими предложениями на ресурсодержателей и импортеров. Однако оказалось, что игроки рынка привыкли к «плановой экономике» и не выдерживают работы в рыночных условиях.





Не устраивает торговцев горючим и стоимость оптовых цен. И это понятно, ведь если раньше ресурсодержателей обязывали устанавливать убыточные для них самих оптовые цены – не выше 83% от максимальной розничной цены, то теперь оптовые цены выставляются исходя из реальной стоимости топлива. По сути, заявление розничных реализаторов, требующих сегодня вернуть государственное регулирование на рынке ГСМ, это следствие их потребительско-иждивенческой позиции. Пора уже избавляться от иллюзий и рассчитывать на помощь государства. Надо жить по законам рынка – спрос порождает предложение и наоборот.





К тому же снижение вмешательства государства в дела бизнеса – один из аспектов политики модернизации, намеченной в нашей республике, и озвученной на днях президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в своем послании народу. В общем, придется предпринимателям привыкать жить без постоянной опеки – в условиях спроса и предложения.





Фото: 365info.kz



