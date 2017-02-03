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Jaguar XKR превратили в серийный ретро-кар

3 февраля 2017, 10:33

Кузовное ателье под названием David Brown Automotive презентует на Женевском автосалоне современное воплощение классического фастбэка Aston Martin DB5.


Автомобиль, на создание которого ушло 8 тысяч человеко-часов (8 рабочих недель), получил название Jaguar Speedback GT. Модель оценена в астрономические 495 тысяч британских фунтов (около 622 тысяч 330 долларов) без учета налогов.

Специалисты не строили машину с нуля, а взяли современный спорткар Jaguar XKR и подвергли его глубокой модернизации. От оригинала сохранилась только рама лобового стекла, а всего для создания нового кузова потребовалось 142 панели из алюминия. В Женеве фирма покажет сразу две версии одной и той же модели.



В отличие от XKR с традиционной крышкой багажника, Speedback GT может похвастаться более удобным доступом в багажник с заходящей на крышу широкой дверью, открывающейся наверх по типу капота. Это позволило встроить в багажник выдвижное двухместное сиденье для пикника.



Под капотом серийного Jaguar Speedback GT (в 2014 году фирма демонстрировала прототип модели) установлен 5-литровый V8 с механическим нагнетателем, развивающий 510 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. С места до 96 километров в час модель ускоряется за 4,6 секунды, а ее максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.


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