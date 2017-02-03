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В 2017 году жамбылцы получат микрокредиты на общую сумму 2,6 млрд. тенге

3 февраля 2017, 10:35

Теперь жители Жамбылской области могут получить микрокредит до 16 миллионов тенге для своего бизнеса.


В Жамбылской области под председательством главы региона Карима Кокрекбаева состоялся актив по обсуждению Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» передает пресс-служба акима области.

Как известно, в своем Послании Глава государства отметил необходимость кардинального улучшения и расширения бизнес-среды.

Президент страны дал поручение к 2050 году обеспечить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%.

Как отметил аким области, сегодня начата реализация Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Теперь жители Жамбылской области могут получить микрокредит до 16 миллионов тенге для своего бизнеса.

Стало известно, что в рамках данной Программы в 2017 году 884 человек получат микрокредиты на общую сумму 2,6 млрд.тенге. Будет создано около 500 дополнительных рабочих мест.

Фото: www.megabank.net



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