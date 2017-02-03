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Ким Чен Ын уволил министра госбезопасности КНДР

3 февраля 2017, 10:45

Согласно официальным заявлениям, 72-летний Ким Вон Хон отстранен из-за того, что "осуществлял террор". Его также подозревают в коррупции.


Глава КНДР Ким Чен Ын отправил в отставку министра госбезопасности страны после того, как его уличили в злоупотреблении полномочиями, сообщает в пятницу агентство Рёнхап, передает "Интерфакс".

Согласно официальным заявлениям, 72-летний Ким Вон Хон отстранен из-за того, что "осуществлял террор". Его также подозревают в коррупции.

После отставки экс-министра понизили в воинском звании, с генерала до генерал-лейтенанта.

Отстраненный чиновник возглавил Министерство государственной безопасности КНДР в 2012 году, через несколько месяцев после того, как к власти пришел Ким Чен Ын. Он считался одним из самых влиятельных представителей властной элиты Пхеньяна.

Министерство госбезопасности КНДР занимается вопросами разведки, контрразведки и политического сыска, его штат насчитывает около 50 тысяч человек.

Фото с сайта Утро.ru

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