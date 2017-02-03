Председатель Нацбанка и Генпрокурор дали торжественную клятву Назарбаеву

Торжественную клятву народу и Президенту Казахстана дали Председатель Национального Банка Д.Акишев, Председатель Высшего Судебного Совета А.Смолин, Генеральный прокурор Ж.Асанов, директор Службы внешней разведки «Сырбар» Г.Байжанов, а также ряд руководящих должностных лиц Администрации Президента, членов Правительства и акимов областей и г.Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей речи Глава государства отметил, что требования, предъявляемые к государственным служащим, будут возрастать.

- Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются на имидже не только государственной службы, но и системы государственного управления в целом, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Президент Казахстана, обращаясь ко всем государственным служащим, отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.

Нурсултан Назарбаев затронул вопросы развития регионального предпринимательства, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.

- Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что социальная сфере находится постоянно в фокусе нашего внимания.

- Концептуальные изменения в экономике и социальной сфере будут сопровождаться политической модернизацией. Грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти усилит роль Парламента, Правительства и местных государственных органов. Следует без промедления начать работать совершенно по-новому. Все ваши помыслы и дела должны исходить из интересов государства, - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Президент Казахстана указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.

- Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей Независимости и светлого будущего Казахстана, - подытожил Президент Казахстана.