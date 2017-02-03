Раскрываемость преступлений в Павлодарской области улучшена на 20%

Полицейские Павлодарской области подвели итоги работы за 2016 год. В расширенном оперативном совещании принял участие первый заместитель министра внутренних дел Марат Демеуов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Начальник областного ДВД Марат Кожаев, доложил о результатах деятельности полицейского ведомства за истекший год. Он сообщил, что принимаемые меры позволили сократить количество зарегистрированных правонарушений на 18%.

Снизилось количество убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбоев, вымогательств, угонов, хулиганств, краж, в т.ч. из квартир, автотранспорта и скота. Улучшен собственный показатель раскрываемости на 21,9%. Уменьшилось число правонарушений в общественных местах. Снижено количество ДТП, а также погибших в них и раненных.

Первый заместитель министра разъяснил личному составу последние изменения в законодательстве, поставил конкретные задачи по укреплению безопасности и правопорядка, акцентировав внимание на открытость и прозрачность ведомства, повышение уровня доверия населения к работе органов внутренних дел.

Большую часть всех преступлений - кражи, порядка 60% от общего числа, а потому на борьбу с данным видом преступлений необходимо обращать особое внимание. МВД предложено усилить ответственность за неоднократные совершения имущественных преступлений, а примирение сторон в таких случаях применять только один раз. Необходимо пересмотреть все направления действующей Программы по противодействию кражам чужого имущества на 2015-2017 годы, и наметить конкретные мероприятия - отметил первый заместитель министра.

М. Демеуов поручил активизировать профилактическую работу с населением, усилить контроль за лицами, состоящими на учете в полиции. При этом, в сельской местности, где животноводство является основной отраслью развития, обратить особое внимание на предупреждение скотокрадства.

Павлодарскими полицейскими в минувшем году проделана определенная работа, поручения руководства страны и министерства в целом выполнены. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы наступивший год стал еще более результативным, - подчеркнул Марат Демеуов.