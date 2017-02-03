Из писающего в "лежачего": Приключения полицейского в ЗКО

Имя сотрудника полиции и причины его довольно-таки странного состояния, пока неизвестны.

История с писающим полицейским в городе Аксай Западно-Казахстанской области получила продолжение , передает , передает "Уральская неделя"





Видео с приключениями стража порядка продолжают распространяться в сети. Сегодня появился новый ролик, в котором тот же самый полицейский примерил на себя роль "лежачего". Обессиленный он лег во дворе многоквартирного дома и, судя по видео, перекрыл проезжую часть.





Имя сотрудника полиции и причины его такого довольно-таки странного состояния, пока неизвестны. ДВД ЗКО ситуацию не комментирует.





Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!









Напомним, вчера на видео сняли полицейского, который справил нужду во дворе многоквартирного дома в 5 микрорайоне рядом с детским садом. Полицейский предположительно был изрядно пьян.





Бурные негативные отклики казахстанцев вызвала распространенная в Интернете фотография с мужчиной в форме полицейского, справляющего нужду на дорогу прямо из авто. Нарушителем правопорядка оказался сотрудник Местной полицейской службы Турксибского района. По результатам служебной проверки и по рекомендации проведенной дисциплинарной комиссии, за совершение проступка, дискредитирующего органы внутренних дел, он был уволен из ОВД . Его коллега, являющийся владельцем автомашины и находившийся рядом, также был освобожден от занимаемой должности. К дисциплинарной ответственности был привлечен и их непосредственный руководитель. Подобный случай произошел в прошлом году в Алматы.



