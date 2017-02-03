В ОДКБ прокомментировали информацию о начале выхода Беларуси из организации
3 февраля 2017, 11:06
Публикации в СМИ о якобы начале выхода Беларуси из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствуют действительности.
Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, передает "24.kg".
По его словам, в Секретариат ОДКБ от Беларуси не поступало никаких обращений по данному вопросу.
«Под председательством белорусской стороны регулярно проводятся заседания Постоянного совета ОДКБ, консультации представителей министерств и ведомств государств ОДКБ по реализации принятых решений Совета коллективной безопасности и уставных органов организации», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в декабре 2016-го президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург (Россия) на заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности.
Анастасия Бенгард
Фото с сайта belvpo.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842423-fc66e9abc163be7259a165cb2e8ac9c3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...