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В ОДКБ прокомментировали информацию о начале выхода Беларуси из организации

3 февраля 2017, 11:06

Публикации в СМИ о якобы начале выхода Беларуси из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствуют действительности.


Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, передает "24.kg".
По его словам, в Секретариат ОДКБ от Беларуси не поступало никаких обращений по данному вопросу.
«Под председательством белорусской стороны регулярно проводятся заседания Постоянного совета ОДКБ, консультации представителей министерств и ведомств государств ОДКБ по реализации принятых решений Совета коллективной безопасности и уставных органов организации», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в декабре 2016-го президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург (Россия) на заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности.

Анастасия Бенгард
Фото с сайта belvpo.com

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