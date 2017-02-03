Топ 10 дорогостоящих автомобильных брендов
3 февраля 2017, 11:08
Британская компания бизнес-консультант Brand Finance составила ежегодный рейтинг самых дорогостоящих брендов в мире Global 500.
В Топ-100 вошли 10 автомобильных брендов и брендов из смежных отраслей (в данном случае, речь идет о сервисе поиска такси Uber).
Самым высоко оцененным автомобильным брендом остается Toyota. Бренд оценивается в 46,3 миллиарда долларов, что позволяет ему расположиться на 12 строчке общего рейтинга. За год бренд, по оценкам экспертов, прибавил в стоимости 7 процентов, но, в то же время, переместился с 11 строчки на ступень вниз.
За Toyota следует баварская марка BMW, оцененная в 37,1 миллиарда долларов. Это на 6% больше, чем в прошлом году, что, впрочем, не помешало бренду потерять за год две позиции, откатившись с 15 места в общем рейтинге на 17.
Замыкает тройку марка Mercedes-Benz. Ее стоимость оценивается в 35,5 миллиарда долларов – на 11% выше, чем год назад. Место в общем рейтинге – 21-е (против 20-го в 2016 году).
На четвертом месте расположился конгломерат Mitsubishi Group, который занимается далеко не только автомобилями. Со всеми направлениями деятельности бренд оценен в 28 миллиардов долларов – 35-я строчка общего рейтинга.
Топ-10 самых высоко оцененных брендов 2017 года, связанных с автомобилями:
1. Toyota ($46,3 млрд; +7%; 12 место в общем рейтинге)
2. BMW ($37,1 млрд; +6%; 17 место)
3. Mercedes-Benz ($35,5 млрд; +11%; 21 место)
4. Mitsubishi Group ($28 млрд; +1%; 35 место)
5. Volkswagen ($25 млрд; +32%; 41 место)
6. Nissan ($24,8 млрд; +39%; 42 место)
7. Ford ($22,4 млрд; +13%; 46 место)
8. Honda ($21,3 млрд; +10%; 52 место)
9. Hyundai Group ($20 млрд; -16%; 60 место)
10 Uber ($14,6 млрд; +32%; 89 место)
Первое место в общем рейтинге досталось Google. Этот бренд эксперты оценили в 109,5 миллиарда долларов, добавив к его прошлогодней стоимости 24 процента. Это позволило компании сместить с первого места другого технологического гиганта — корпорацию Apple. Она за год потеряла 27% своей стоимости и теперь оценивается в 107,1 миллиарда долларов. На третьем месте – сверхуспешный Amazon.com, за год выросший на 53 процента до 106,4 миллиарда долларов.
Via livecars
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