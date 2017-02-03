Универсиада-2017: Казахстанские керлингистки проиграли сборной из Канады 13:2

Вечером наших спортсменок еще ждет игра со сборной Швейцарии.

Встреча казахстанской сборной по керлингу со сборной Канады закончилась для нас печально: казахстанки проиграли со счетом 13:2 , сообщает , сообщает Zakon.kz





Мужская команда по керлингу сыграет с норвежцами.

А в рамках вечерней сессии в 19:00 женская команда еще сыграют против Швейцарии.





Напомним, что по итогам четвертого медального дня Казахстан укрепился на втором месте - 6-2-7, лидирует команда России — 14-3-6, замыкает тройку лучших Франция — 3-1-1.





Сегодня в течении дня будет разыграно восемь комплектов медалей.





Фото: sports.kz











