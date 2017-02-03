Универсиада-2017: Казахстанские керлингистки проиграли сборной из Канады 13:2
3 февраля 2017, 11:15
Вечером наших спортсменок еще ждет игра со сборной Швейцарии.
Встреча казахстанской сборной по керлингу со сборной Канады закончилась для нас печально: казахстанки проиграли со счетом 13:2, сообщает Zakon.kz.
Мужская команда по керлингу сыграет с норвежцами.
А в рамках вечерней сессии в 19:00 женская команда еще сыграют против Швейцарии.
Напомним, что по итогам четвертого медального дня Казахстан укрепился на втором месте - 6-2-7, лидирует команда России — 14-3-6, замыкает тройку лучших Франция — 3-1-1.
Сегодня в течении дня будет разыграно восемь комплектов медалей.
Фото: sports.kz
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