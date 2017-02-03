Китайцы обиделись на Трампа, который не поздравил их с праздником Весны

Китайцы обиделись на президента США Дональда Трампа, который нарушив многолетнюю традицию своих предшественников, не поздравил их с Новым годом по китайскому календарю, но оценили жест его дочери – Иванки Трамп, которая посетила посольство КНР в Вашингтоне и опубликовала поздравления в Twitter,

Китайский Новый год или праздник Весны "Чуньцзе" по лунному календарю в этом годом выпал в ночь на 28 января. Трамп лично не направил поздравлений ни председателю КНР, ни китайской общественности, нарушив многолетнюю традицию своих предшественников, пишет газета South China Morning Post. Поздравление от имени Трампа 27 января опубликовал на сайте госдепа исполняющий обязанности государственного секретаря Томас Шеннон. Традиция поздравлений Китаю берет свое начало с 1976 года – со времен администрации президента Джеральда Форда. Обама кроме письменного поздравления, неоднократно записывал и видео-обращения, напоминает газета.





В отличие от своего отца, его дочь – Иванка неожиданно появилась на приеме в посольстве Китая в Вашингтоне, который состоялся в среду по случаю празднования Чуньцзе. Иванка пришла со своей пятилетней дочерью, которая изучает китайский язык, её уже окрестили будущим послом США в Китае. Иванка также опубликовала в Twitter видео пятилетней Арабеллы, которая исполнила новогоднюю песню на китайском языке. Дочь президента США сопроводила видео поздравлениями и хэштэгом "китайский новый год".







Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐！ pic.twitter.com/jxHHLvhmzm — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2 февраля 2017 г.



Оба эти жеста не остались незамеченными внимательными к подобным вещам китайским СМИ, экспертами и пользователями интернета.

"Отказ президента США Дональда Трампа поздравить китайскую общественность с новым годом вызвал жаркую дискуссию среди китайской публики, которая гадает, что это может означать для будущего китайско-американских отношений, несмотря на то, что его дочь Иванка Трамп неожиданно появилась в посольстве Китая в Вашингтоне по случаю празднования китайского нового года…Некоторые китайские интернет-пользователи посчитали, что Трамп повел себя неуважительно не направив поздравления", — пишет в пятницу англоязычная газета Global Times. Отсутствие новогодних поздравлений от Трампа, продолжает издание, было воспринято как поддержание жесткой линии по отношению к Китаю. "Появление Иванки Трамп на приеме по случаю празднования китайского нового года стала противоположным сигналом, который был интерпретирован как баланс жесткой позиции Трампа. Ее появление с определенным политическим и дипломатическим смыслом, может дать позитивный посыл китайско-американским отношениям", — пишет газета.

Заместитель директора центра американистики Фуданьского Университет Синь Цян, отмечает, что "несмотря на то, что Иванка не может официально представлять правительство США, этот шаг был необычным". По его словам, в прошлом, новогодние поздравления обычно адресовались китайским американцам, потому что они могут голосовать, однако появление Иванки в посольстве США можно считать прямым поздравлением Китаю.



