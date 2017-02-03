Члены Кабмина отчитаются Президенту об итогах социально-экономического развития РК
3 февраля 2017, 10:58
Сегодня пройдет расширенное заседание Правительства.
В Астане пройдет расширенное заседание Правительства, сообщает Zakon.kz.
Об итогах социально-экономического развития страны за прошедший год Президенту сегодня отчитаются члены кабинета министров.
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