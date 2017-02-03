В Астане проходит расширенное заседание Правительства с участием Президента РК
3 февраля 2017, 11:10
Обсуждаются итоги социально-экономического развития РК за 2016 год.
На расширенном заседании Правительства с участием главы государства Нурсултана Назарбаева будут рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана за 2016 год, передает корреспондент Zakon.kz.
«Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, прошлый год мы завершили с положительными результатами», - сказал Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, открывая заседание.
По его словам, рост ВВП составил 1 процент.
«Этого удалось добиться благодаря вашим поручениям по принятию соответствующих программ с антикризисными мерами. В целом Правительством реализованы все ваши поручения, направленные на обеспечение экономического роста и улучшения благосостояния населения», - уточнил глава Кабмина.
Как сообщается в материалах пресс-службы Правительства, в 2016 году рост ВВП составил 1% к 2015 году. Положительное влияние на рост экономики оказали такие сектора, как строительство, сельское хозяйство, транспорт и обрабатывающая промышленность. Производство товаров увеличилось на 1,3%, объем оказанных услуг - на 0,8%.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: Today.kz
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