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В Астане проходит расширенное заседание Правительства с участием Президента РК

3 февраля 2017, 11:10

Обсуждаются итоги социально-экономического развития РК за 2016 год.


На расширенном заседании Правительства с участием главы государства Нурсултана Назарбаева будут рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана за 2016 год, передает корреспондент Zakon.kz.

«Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, прошлый год мы завершили с положительными результатами», - сказал Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, открывая заседание.

По его словам, рост ВВП составил 1 процент.

«Этого удалось добиться благодаря вашим поручениям по принятию соответствующих программ с антикризисными мерами. В целом Правительством реализованы все ваши поручения, направленные на обеспечение экономического роста и улучшения благосостояния населения», - уточнил глава Кабмина.

Как сообщается в материалах пресс-службы Правительства, в 2016 году рост ВВП составил 1% к 2015 году. Положительное влияние на рост экономики оказали такие сектора, как строительство, сельское хозяйство, транспорт и обрабатывающая промышленность. Производство товаров увеличилось на 1,3%, объем оказанных услуг - на 0,8%.

Ксения Давыдова, Астана.
Фото: Today.kz

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