В Астане проходит расширенное заседание Правительства с участием Президента РК

На расширенном заседании Правительства с участием главы государства Нурсултана Назарбаева будут рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана за 2016 год, передает корреспондент Zakon.kz





«Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, прошлый год мы завершили с положительными результатами», - сказал Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, открывая заседание.





По его словам, рост ВВП составил 1 процент.





«Этого удалось добиться благодаря вашим поручениям по принятию соответствующих программ с антикризисными мерами. В целом Правительством реализованы все ваши поручения, направленные на обеспечение экономического роста и улучшения благосостояния населения», - уточнил глава Кабмина.





Как сообщается в материалах пресс-службы Правительства, в 2016 году рост ВВП составил 1% к 2015 году. Положительное влияние на рост экономики оказали такие сектора, как строительство, сельское хозяйство, транспорт и обрабатывающая промышленность. Производство товаров увеличилось на 1,3%, объем оказанных услуг - на 0,8%.





Ксения Давыдова, Астана.