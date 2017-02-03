Стала известна причина аварии на ТЭЦ в Рудном

Стали известны результаты экспертизы по делу о ЧП на ТЭЦ в Рудном , передает , передает Alau.kz





Напомним, ЧП случилось на территории промзоны в декабре прошлого года. В котельной Рудненской ТЭЦ АО «ССГПО» на 3 этаже произошел разрыв низкой части редукционно-охладительной установки. Погибли две женщины 44 и 45 лет. Также серьёзно пострадал рабочий, который получил около 20% ожогов тела.





Заместитель руководителя департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК по Костанайской области Елена Мартыненко сообщила, что причиной аварии послужило внесение изменений в проектную конструкцию растопочного коллектора, а именно демонтаж дроссельного клапана.





«Отсутствие клапана привело к срабатыванию всего перепада давления только на дроссельных решетках пароохладителя, что стало причиной усиленного износа всех внутренних элементов растопочной редукционной охладительной установки, в том числе эрозийного износа нижней части диска дроссельной решетки и упорного кольца ограничителя решетки. Это привело к отрыву последней дроссельной решетки и механическому удару ею по гибу низкой части паропровода», — говорится в заключении экспертной комиссии.





По словам Елены Мартыненко, расследование продолжается. Теперь необходимо установить когда были внесены изменения, кем и для чего.





«Предстоит поднять архивные документы, ведь установка работает с 1961 года», — отметила она. Нормативный срок данная установка еще не выработала. Она должна работать 100 тысяч часов, а проработала только около 19 тысяч.



