Тенге вновь значительно укрепился

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 3 февраля 2017 года составил 322,15 (-2,85) тенге, сообщает Zakon.kz На таком же уровне в последний раз курс тенге держался более года назад.





По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 321,68 тенге за доллар США, максимальный - 324 тенге. Объем торгов по доллару составил 51 млн 900 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 147.