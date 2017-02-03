В Алматы продают лимузин Раисы Горбачёвой









Несмотря на мизерный пробег, всего 3 000 км, машину слегка освежили, и выглядит она весьма неплохо. В движение 3.5-тонный лимузин приводится 315-сильным 7.7-литровым V8, который работает в паре с трёхступенчатым автоматом. Кстати, если вы подумали, что большой вес машины из-за брони, то это не так. Бронированные модификации действительно были, но носили они индекс 41052.













Выручить за лимузин, который, к слову, можно было увидеть вживую на ретро-выставке в Алматы в 2014 году, нынешний хозяин планирует 83.2 млн тенге, или около 257 тысяч долларов. С одной стороны, сумма, конечно же, приличная. За такие деньги в Казахстане можно с рук купить парочку Rolls-Royce Phantom. А с другой — это ЗИЛ-41047.







