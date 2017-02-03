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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 322,15 (-2,85), CNYKZT_TOD = 47,2658

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 26 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,15 тенге за доллар (-2,85 тенге), объем торгов - 51 900 тыс. USD (+33 000 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,2658 тенге за юань, объем торгов - 1 200 тыс. юаней.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

3 февраля 2017, 11:30
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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