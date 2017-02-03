Заработная плата работников по профессиям и должностям в 2016 году
В целях получения информации о размерах среднемесячной заработной платы по характерным (актуальным) профессиям рабочих и должностям служащих Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан проводится единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием охватываются работники, проработавшие полностью сентябрь месяц.
По результатам обследования 2016 года дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохраняется. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2,0 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз - специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза - неквалифицированных рабочих.
Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей организаций сферы добычи сырой нефти и природного газа - 1 118 тыс. тенге, это в 4,2 раза выше средней заработной платы руководителей сферы добычи угля и лигнита и в 3,0 раза - сферы строительства. Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа- 571 тыс. тенге, и 482 тыс. тенге соответственно.
Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:
|
Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности
и размерам номинальной заработной платы одного работника
|
Профессия
|
Заработная плата, тенге
|
Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы
|
экономист
|
71 - 430 тыс. тенге
|
Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Добыча сырой нефти и природного газа.
|
бухгалтер
|
84 - 443 тыс. тенге
|
Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность Добыча сырой нефти и природного газа.
|
компьютерный программист
|
53 - 415 тыс. тенге
|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Рыболовство и аквакультура; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Добыча сырой нефти и природного газа.
|
агент по снабжению
|
40 - 354 тыс. тенге
|
Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа.
|
юрисконсульт (среднего уровня квалификации)
|
68 - 554 тыс. тенге
|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Рыболовство и аквакультура; Здравоохранение и социальные услуги; Образование; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Строительство; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Информация и связь; Услуги по проживанию и питанию; Добыча сырой нефти и природного газа.
|
секретарь, офис-менеджер
|
37 - 437 тыс. тенге
|
Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа.
|
охранник
|
31 - 114 тыс. тенге
|
Рыболовство и аквакультура; Информация и связь; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Добыча сырой нефти и природного газа; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование.
|
грузчики, подсобные рабочие
|
36 - 176 тыс. тенге
|
Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа.
|
водитель автомобиля
|
50 - 418 тыс. тенге
|
Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Добыча сырой нефти и природного газа.
В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохраняется значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженер по техническому надзору, инженер по бурению (буровым работам) и инженер по креплению скважин, (832 - 1 016 тыс. тенге). Среднюю заработную плату в 295 тыс. тенге получали работники, занятые в сфере производства продуктов нефтепереработки, 297 тыс. тенге - работники воздушного транспорта.
В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (308 тыс. тенге), а из квалифицированных специалистов облицовщик-мраморщик (282 тыс. тенге).
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (166 тыс. тенге) и трактористы (147 тыс. тенге), а низкую - фермеры, стригали и охранники - в пределах 27 - 41 тыс. тенге.
По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя организации, сложилась в 540 тыс. тенге, переводчика - в 282 тыс. тенге, экономиста - в 202 тыс. тенге, бухгалтера - в 167 тыс. тенге. Это в 1,1 - 2,2 раза выше, чем средняя заработная плата аналогичная должностям и профессям женщин.
Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.
В сентябре 2016 года у руководителей организаций в г.Алмате и в Атырауской области сложилась наиболее высокая заработная плата, 920 тыс.тенге и 716 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Алматинской областях, где руководители получали от 226 до 253 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной зарплатой руководителя организации и ее минимальным значением составило - 4,1 раза.
Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в г.Астана и Атырауской области - 251 тыс. тенге и 248 тыс. тенге, соответственно, а низкая - в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях - 94 - 104 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались - в г.Астана - 175 тыс. тенге, а в Карагандинской области - 128 тыс. тенге.
Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 133 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раза, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 109 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя - 75 тыс. тенге и 1,5 раза.
|
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника
по отдельным профессиям и должностям в разрезе регионов Республики Казахстан (тенге)
|
|
Руководитель организации
|
Экономист
|
Бухгалтер
|
Инженеры
|
Республика Казахстан
|
422 950
|
176 317
|
148 717
|
256 202
|
Акмолинская
|
286 778
|
111 324
|
111 932
|
128 038
|
Актюбинская
|
382 148
|
135 889
|
118 315
|
175 126
|
Алматинская
|
252 729
|
158 131
|
129 759
|
136 689
|
Атырауская
|
715 742
|
248 459
|
225 866
|
419 393
|
Западно-Казахстанская
|
398 268
|
185 384
|
157 900
|
422 677
|
Жамбылская
|
227 284
|
93 583
|
97 993
|
113 605
|
Карагандинская
|
267 509
|
136 191
|
115 189
|
145 985
|
Костанайская
|
255 303
|
109 234
|
100 728
|
124 558
|
Кызылординская
|
301 047
|
136 689
|
145 291
|
181 816
|
Мангистауская
|
446 279
|
172 709
|
233 541
|
494 689
|
Южно-Казахстанская
|
226 298
|
111 093
|
104 268
|
176 587
|
Павлодарская
|
358 524
|
143 977
|
123 268
|
147 084
|
Северо-Казахстанская
|
286 224
|
104 275
|
107 177
|
123 484
|
Восточно-Казахстанская
|
255 337
|
155 871
|
110 975
|
153 355
|
г. Астана
|
671 892
|
251 216
|
189 602
|
265 240
|
г. Алматы
|
920 327
|
220 517
|
190 304
|
215 169
|
Продолжение
|
|
Преподаватель высшего учебного заведения
|
Воспитатели
|
Врач
|
Агроном
|
Водитель автомобиля
|
Республика Казахстан
|
133 538
|
75 085
|
148 804
|
125 082
|
124 193
|
Акмолинская
|
106 491
|
77 020
|
142 925
|
151 097
|
120 204
|
Актюбинская
|
120 434
|
73 628
|
129 362
|
109 725
|
102 861
|
Алматинская
|
102 787
|
75 534
|
162 963
|
172 617
|
94 913
|
Атырауская
|
107 392
|
77 351
|
148 646
|
-
|
141 499
|
Западно-Казахстанская
|
93 298
|
62 604
|
146 013
|
60 500
|
96 235
|
Жамбылская
|
93 033
|
69 588
|
134 620
|
58 660
|
68 218
|
Карагандинская
|
104 504
|
71 122
|
128 833
|
179 300
|
109 942
|
Костанайская
|
104 909
|
74 676
|
171 773
|
96 658
|
93 824
|
Кызылординская
|
92 226
|
79 228
|
150 162
|
80 935
|
82 248
|
Мангистауская
|
122 106
|
64 844
|
136 775
|
-
|
316 628
|
Южно-Казахстанская
|
100 914
|
72 962
|
132 465
|
23 000
|
74 217
|
Павлодарская
|
109 356
|
76 513
|
150 164
|
103 860
|
111 475
|
Северо-Казахстанская
|
123 515
|
73 516
|
173 605
|
139 762
|
121 997
|
Восточно-Казахстанская
|
103 546
|
70 465
|
157 661
|
100 760
|
103 117
|
г. Астана
|
249 352
|
102 034
|
175 137
|
-
|
145 841
|
г. Алматы
|
150 957
|
105 890
|
155 690
|
150 000
|
117 700
Результаты статистического наблюдения «Заработная плата работников по профессиям (должностям) в отдельных видах экономической деятельности Республики Казахстан» размещена на сайте Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан Комитет по статистике www.stat.gov.kz в разделе «Официальная статистическая информация», подраздел «Труд».
Распределение работников по профессиям и должностям осуществляется в соответствии с Государственным Классификатором занятий Республики Казахстан, утвержденным постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года №22.
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