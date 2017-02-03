Заработная плата работников по профессиям и должностям в 2016 году

В целях получения информации о размерах среднемесячной заработной платы по характерным (актуальным) профессиям рабочих и должностям служащих Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан проводится единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием охватываются работники, проработавшие полностью сентябрь месяц.

По результатам обследования 2016 года дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохраняется. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2,0 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз - специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза - неквалифицированных рабочих.

Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей организаций сферы добычи сырой нефти и природного газа - 1 118 тыс. тенге, это в 4,2 раза выше средней заработной платы руководителей сферы добычи угля и лигнита и в 3,0 раза - сферы строительства. Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа- 571 тыс. тенге, и 482 тыс. тенге соответственно.

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы одного работника Профессия Заработная плата, тенге Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы экономист 71 - 430 тыс. тенге Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Добыча сырой нефти и природного газа. бухгалтер 84 - 443 тыс. тенге Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность Добыча сырой нефти и природного газа. компьютерный программист 53 - 415 тыс. тенге Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Рыболовство и аквакультура; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Добыча сырой нефти и природного газа. агент по снабжению 40 - 354 тыс. тенге Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа. юрисконсульт (среднего уровня квалификации) 68 - 554 тыс. тенге Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Рыболовство и аквакультура; Здравоохранение и социальные услуги; Образование; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Строительство; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Информация и связь; Услуги по проживанию и питанию; Добыча сырой нефти и природного газа. секретарь, офис-менеджер 37 - 437 тыс. тенге Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа. охранник 31 - 114 тыс. тенге Рыболовство и аквакультура; Информация и связь; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Добыча сырой нефти и природного газа; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование. грузчики, подсобные рабочие 36 - 176 тыс. тенге Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа. водитель автомобиля 50 - 418 тыс. тенге Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Добыча сырой нефти и природного газа.

В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохраняется значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженер по техническому надзору, инженер по бурению (буровым работам) и инженер по креплению скважин, (832 - 1 016 тыс. тенге). Среднюю заработную плату в 295 тыс. тенге получали работники, занятые в сфере производства продуктов нефтепереработки, 297 тыс. тенге - работники воздушного транспорта.

В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (308 тыс. тенге), а из квалифицированных специалистов облицовщик-мраморщик (282 тыс. тенге).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (166 тыс. тенге) и трактористы (147 тыс. тенге), а низкую - фермеры, стригали и охранники - в пределах 27 - 41 тыс. тенге.

По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя организации, сложилась в 540 тыс. тенге, переводчика - в 282 тыс. тенге, экономиста - в 202 тыс. тенге, бухгалтера - в 167 тыс. тенге. Это в 1,1 - 2,2 раза выше, чем средняя заработная плата аналогичная должностям и профессям женщин.

Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.

В сентябре 2016 года у руководителей организаций в г.Алмате и в Атырауской области сложилась наиболее высокая заработная плата, 920 тыс.тенге и 716 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Алматинской областях, где руководители получали от 226 до 253 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной зарплатой руководителя организации и ее минимальным значением составило - 4,1 раза.

Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в г.Астана и Атырауской области - 251 тыс. тенге и 248 тыс. тенге, соответственно, а низкая - в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях - 94 - 104 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались - в г.Астана - 175 тыс. тенге, а в Карагандинской области - 128 тыс. тенге.

Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 133 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раза, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 109 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя - 75 тыс. тенге и 1,5 раза.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по отдельным профессиям и должностям в разрезе регионов Республики Казахстан (тенге) Руководитель организации Экономист Бухгалтер Инженеры Республика Казахстан 422 950 176 317 148 717 256 202 Акмолинская 286 778 111 324 111 932 128 038 Актюбинская 382 148 135 889 118 315 175 126 Алматинская 252 729 158 131 129 759 136 689 Атырауская 715 742 248 459 225 866 419 393 Западно-Казахстанская 398 268 185 384 157 900 422 677 Жамбылская 227 284 93 583 97 993 113 605 Карагандинская 267 509 136 191 115 189 145 985 Костанайская 255 303 109 234 100 728 124 558 Кызылординская 301 047 136 689 145 291 181 816 Мангистауская 446 279 172 709 233 541 494 689 Южно-Казахстанская 226 298 111 093 104 268 176 587 Павлодарская 358 524 143 977 123 268 147 084 Северо-Казахстанская 286 224 104 275 107 177 123 484 Восточно-Казахстанская 255 337 155 871 110 975 153 355 г. Астана 671 892 251 216 189 602 265 240 г. Алматы 920 327 220 517 190 304 215 169

Продолжение Преподаватель высшего учебного заведения Воспитатели Врач Агроном Водитель автомобиля Республика Казахстан 133 538 75 085 148 804 125 082 124 193 Акмолинская 106 491 77 020 142 925 151 097 120 204 Актюбинская 120 434 73 628 129 362 109 725 102 861 Алматинская 102 787 75 534 162 963 172 617 94 913 Атырауская 107 392 77 351 148 646 - 141 499 Западно-Казахстанская 93 298 62 604 146 013 60 500 96 235 Жамбылская 93 033 69 588 134 620 58 660 68 218 Карагандинская 104 504 71 122 128 833 179 300 109 942 Костанайская 104 909 74 676 171 773 96 658 93 824 Кызылординская 92 226 79 228 150 162 80 935 82 248 Мангистауская 122 106 64 844 136 775 - 316 628 Южно-Казахстанская 100 914 72 962 132 465 23 000 74 217 Павлодарская 109 356 76 513 150 164 103 860 111 475 Северо-Казахстанская 123 515 73 516 173 605 139 762 121 997 Восточно-Казахстанская 103 546 70 465 157 661 100 760 103 117 г. Астана 249 352 102 034 175 137 - 145 841 г. Алматы 150 957 105 890 155 690 150 000 117 700

Результаты статистического наблюдения «Заработная плата работников по профессиям (должностям) в отдельных видах экономической деятельности Республики Казахстан» размещена на сайте Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан Комитет по статистике www.stat.gov.kz в разделе «Официальная статистическая информация», подраздел «Труд».

Распределение работников по профессиям и должностям осуществляется в соответствии с Государственным Классификатором занятий Республики Казахстан, утвержденным постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года №22.