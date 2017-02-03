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Новости за сегодня

Заработная плата работников по профессиям и должностям в 2016 году

 

В целях получения информации о размерах среднемесячной заработной платы по характерным (актуальным) профессиям рабочих и должностям служащих Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан проводится единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием охватываются работники, проработавшие полностью сентябрь месяц.

По результатам обследования 2016 года дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохраняется. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2,0 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз - специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза - неквалифицированных рабочих.

 

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Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей организаций сферы добычи сырой нефти и природного газа - 1 118 тыс. тенге, это в 4,2 раза выше средней заработной платы руководителей сферы добычи угля и лигнита и в 3,0 раза - сферы строительства. Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа- 571 тыс. тенге, и 482 тыс. тенге соответственно.

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:

 

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности

и размерам номинальной заработной платы одного работника

Профессия

Заработная плата, тенге

Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы

экономист

71 - 430 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Добыча сырой нефти и природного газа.

бухгалтер

84 - 443 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность Добыча сырой нефти и природного газа.

компьютерный программист

53 - 415 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Рыболовство и аквакультура; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Добыча сырой нефти и природного газа.

агент по снабжению

40 - 354 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа.

юрисконсульт (среднего уровня квалификации)

68 - 554 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Рыболовство и аквакультура; Здравоохранение и социальные услуги; Образование; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Строительство; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Информация и связь; Услуги по проживанию и питанию; Добыча сырой нефти и природного газа.

секретарь, офис-менеджер

37 - 437 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа.

охранник

31 - 114 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Информация и связь; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Добыча сырой нефти и природного газа; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование.

грузчики, подсобные рабочие

36 - 176 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Строительство; Добыча сырой нефти и природного газа.

водитель автомобиля

50 - 418 тыс. тенге

Рыболовство и аквакультура; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Добыча сырой нефти и природного газа.

 

В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохраняется значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженер по техническому надзору, инженер по бурению (буровым работам) и инженер по креплению скважин, (832 - 1 016 тыс. тенге). Среднюю заработную плату в 295 тыс. тенге получали работники, занятые в сфере производства продуктов нефтепереработки, 297 тыс. тенге - работники воздушного транспорта.

В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (308 тыс. тенге), а из квалифицированных специалистов облицовщик-мраморщик (282 тыс. тенге).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (166 тыс. тенге) и трактористы (147 тыс. тенге), а низкую - фермеры, стригали и охранники - в пределах 27 - 41 тыс. тенге.

По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя организации, сложилась в 540 тыс. тенге, переводчика - в 282 тыс. тенге, экономиста - в 202 тыс. тенге, бухгалтера - в 167 тыс. тенге. Это в 1,1 - 2,2 раза выше, чем средняя заработная плата аналогичная должностям и профессям женщин.

 

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Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.

В сентябре 2016 года у руководителей организаций в г.Алмате и в Атырауской области сложилась наиболее высокая заработная плата, 920 тыс.тенге и 716 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Алматинской областях, где руководители получали от 226 до 253 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной зарплатой руководителя организации и ее минимальным значением составило - 4,1 раза.

Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в г.Астана и Атырауской области - 251 тыс. тенге и 248 тыс. тенге, соответственно, а низкая - в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях - 94 - 104 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались - в г.Астана - 175 тыс. тенге, а в Карагандинской области - 128 тыс. тенге.

Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 133 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раза, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 109 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя - 75 тыс. тенге и 1,5 раза.

 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника

по отдельным профессиям и должностям в разрезе регионов Республики Казахстан (тенге)

 

Руководитель организации

Экономист

Бухгалтер

Инженеры

Республика Казахстан

422 950

176 317

148 717

256 202

Акмолинская

286 778

111 324

111 932

128 038

Актюбинская

382 148

135 889

118 315

175 126

Алматинская

252 729

158 131

129 759

136 689

Атырауская

715 742

248 459

225 866

419 393

Западно-Казахстанская

398 268

185 384

157 900

422 677

Жамбылская

227 284

93 583

97 993

113 605

Карагандинская

267 509

136 191

115 189

145 985

Костанайская

255 303

109 234

100 728

124 558

Кызылординская

301 047

136 689

145 291

181 816

Мангистауская

446 279

172 709

233 541

494 689

Южно-Казахстанская

226 298

111 093

104 268

176 587

Павлодарская

358 524

143 977

123 268

147 084

Северо-Казахстанская

286 224

104 275

107 177

123 484

Восточно-Казахстанская

255 337

155 871

110 975

153 355

г. Астана

671 892

251 216

189 602

265 240

г. Алматы

920 327

220 517

190 304

215 169

 

Продолжение

 

Преподаватель высшего учебного заведения

Воспитатели

Врач

Агроном

Водитель автомобиля

Республика Казахстан

133 538

75 085

148 804

125 082

124 193

Акмолинская

106 491

77 020

142 925

151 097

120 204

Актюбинская

120 434

73 628

129 362

109 725

102 861

Алматинская

102 787

75 534

162 963

172 617

94 913

Атырауская

107 392

77 351

148 646

-

141 499

Западно-Казахстанская

93 298

62 604

146 013

60 500

96 235

Жамбылская

93 033

69 588

134 620

58 660

68 218

Карагандинская

104 504

71 122

128 833

179 300

109 942

Костанайская

104 909

74 676

171 773

96 658

93 824

Кызылординская

92 226

79 228

150 162

80 935

82 248

Мангистауская

122 106

64 844

136 775

-

316 628

Южно-Казахстанская

100 914

72 962

132 465

23 000

74 217

Павлодарская

109 356

76 513

150 164

103 860

111 475

Северо-Казахстанская

123 515

73 516

173 605

139 762

121 997

Восточно-Казахстанская

103 546

70 465

157 661

100 760

103 117

г. Астана

249 352

102 034

175 137

-

145 841

г. Алматы

150 957

105 890

155 690

150 000

117 700

 

Результаты статистического наблюдения «Заработная плата работников по профессиям (должностям) в отдельных видах экономической деятельности Республики Казахстан» размещена на сайте Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан Комитет по статистике www.stat.gov.kz в разделе «Официальная статистическая информация», подраздел «Труд».

Распределение работников по профессиям и должностям осуществляется в соответствии с Государственным Классификатором занятий Республики Казахстан, утвержденным постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года №22.

 

3 февраля 2017, 11:10
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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