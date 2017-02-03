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Новости за сегодня

О движении рабочей силы на крупных и средних предприятиях Казахстана

 

В четвертом квартале текущего года на крупные и средние предприятия и организации принято 177,5 тыс. человек, выбыло по различным причинам 192,6 тыс. человек. Среди выбывших работников уволившиеся по причинам текучести составляют 76,0%, в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия - 2,1%, по другим причинам -21,9%.

 

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В четвертом квартале текущего года коэффициент оборота по приему составил 6,6%, коэффициент оборота по увольнению - 7,1%, коэффициент текучести рабочей силы - 5,4%. Коэффициент замещения рабочей силы за данный период составил 92,2%.

Коэффициент оборота по приему - это отношение числа принятых в течение отчетного периода к списочной численности работников в среднем за этот период.

Коэффициент оборота по увольнению - отношение числа уволенных в течение отчетного периода к списочной численности работников в среднем за этот период.

Коэффициент текучести рабочей силы - определяется соотношением выбывших работников по причинам текучести к списочной численности работников в среднем за отчетный период. К причинам текучести относятся увольнение по собственному желанию и в связи с нарушениями трудовой дисциплины.

Коэффициент замещения рабочей силы - характеризует отношение числа принятых работников к числу уволенных работников, т.е. сколько из уволенных работников замещается вновь принятыми кадрами.

 

3 февраля 2017, 11:31
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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