Точку в депутатских разговорах о пересмотре границ России и Казахстана поставил МИД РФ

Департаменте информации и печати МИД России прокомментировал и растиражированные журналистами высказывания депутата Госдумы, члена комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей Павла Шперова, сделанные им в ходе круглого стола в Госдуме 26 января. Он якобы предъявлял территориальные претензии к Казахстану , сообщает Zakon.kz





"В связи c обсуждением в последнее время в Интернет-пространстве вопросов российско-казахстанских отношений хотели бы отметить, что выступать с изложением официальной позиции по вопросам внешней политики Российской Федерации могут только Президент России, Председатель Правительства России, Министр иностранных дел России, а также лица, ими уполномоченные.

Основы современного взаимодействия с нашим стратегическим партнером и союзником по ОДКБ - Казахстаном - были заложены еще 25 мая 1992 г. в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Они нашли дальнейшее развитие в подписанном 11 ноября 2013 г. Договоре между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке", - говорится в официальном заявлении МИД РФ.





Ранее на тему границ высказался глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий . Он отметил, что в Госдуме никогда не звучала такая идея. "Смею заверить, что никто не имел в виду пересмотр границ РФ с Казахстаном. Цитата явно выдернута из контекста выступления и сопровождается собственными, явно натянутыми выводами журналистов", — сказал журналистам Слуцкий.





Он отметил, что Казахстан — братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферам. "Между нашими странами не может и не должно возникать никакого напряжения, тем более по такому надуманному и необоснованному поводу", — подчеркнул Слуцкий.





Он обратил внимание, что депутат Шперов ни в коей мере не имел в виду вопроса пересмотра существующих границ в рамках ЕАЭС между Казахстаном и Россией или приписанных территориальных претензий.



