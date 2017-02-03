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Новости за сегодня

Заработная плата в 4 квартале 2016 года

 

В четвертом квартале 2016г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 154 632 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 113,7%, реальной - 103,8%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в профессиональной, научной и технической деятельности - 327,2 тыс. тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 340,9 тыс. тенге (в 2,2 раза), в финансовой и страховой деятельности - 310,8 тыс. тенге (в 2,0 раза), в сфере информации и связи - 230,1 тыс. тенге (в 1,5 раз), в сфере транспорта и складирования - 197,0 тыс. тенге ( в 1,3 раз). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве- 90,0 тыс. тенге на 41,8% ниже среднего показателя по республике, в сфере образования в среднем по стране - 100,0 тыс. тенге (на 35,4% соответственно).

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Мангистауской области - 273,8 тыс. тенге, что в 1,8 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 102,7 тыс. тенге, что на 33,6% ниже среднего уровня по стране.

 

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Примечание. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).

 

 

3 февраля 2017, 11:43
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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