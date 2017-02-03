480 иностранцев получили с начала года разрешение на работу в Казахстане

210 работодателей уплатили налоговый сбор в размере 182,8 млн тенге в связи с привлечением иностранной рабочей силы.

Государственная услуга по выдаче разрешений осуществляется как непосредственно местными исполнительными органами, так и посредствам портала «электронного правительства» по принципу «одного окна».

Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям.

«Взамен этим особым условиям работодатели должны оплатить налоговый сбор. Ставки сбора устанавливаются в коридоре от 137 до 250 МРП, в зависимости от категории иностранной рабочей силы и отрасли, это примерно от 290 до 530 тыс. тенге», - озвучили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

При этом остаются требования к работодателям по соблюдению условий по местному содержанию в кадрах: по руководителям и их заместителям - не менее 70%; по специалистам и квалифицированным рабочим - не менее 90%.