Стартует первый сезон шоу «Дети Голос Казахстана»

В субботу, 4 февраля на Первом канале «Евразия» стартует первый в истории сезон шоу «Дети Голос Казахстана». Долгожданное событие, в котором будут участвовать конкурсанты из разных городов республики, обещает стать представлением, не менее увлекательным, чем шоу «Голос» для взрослых. А, скорее всего, даже более захватывающим.





И в первом же выпуске: талантливая 12-летняя девочка, сумевшая завести наставников в тупик. Невероятный юный участник, заставивший Али Окапова почувствовать себя старым. И 10-летняя певица, покорившая зрителей и наставников исполнением очень сложной песни.





- Для зрителей это будет не столько конкурс, сколько зрелище, которое умиляет и вызывает массу положительных эмоций, - говорит Ева Бехер, одна из наставников в проекте. - Ведь на этих невероятно талантливых, непосредственных и светлых детей невозможно смотреть без улыбки.





Шоу «Голос Дети» стоит смотреть хотя бы только за это – здесь вы почерпнете много положительных эмоций и чистой радости, которая буквально льется со сцены и телеэкранов. Дети – очень благодарные исполнители, которые щедро делятся со зрителями своими талантами и настроением.









- Они настолько простые и ясные создания, искренние и совершенно некапризные, - говорит продюсер проекта Наталья Слудская. – Мы всем участникам задавали один вопрос: «Что будет, если ты не победишь?» Ответы были всякие, но одна девочка прямо сказала: «Мы же дети. И все у нас впереди. Если здесь не получится, то обязательно получится где-то еще». То есть, для них это, прежде всего, увлекательное приключение, понимаете? И они не представляют даже, как можно по-другому. Все просто: ты выходишь на сцену, и тебе надо спеть – от всего сердца. В процессе работы с ними мы удивляемся их стойкости и трудолюбию. Они привыкли работать, умеют мириться с жестким распорядком и, например, отсутствием обеда в положенное время. Чем талантливее дети, тем они дисциплинированнее. И, конечно, у всех наших участников есть, чему поучиться. Зритель увидит необыкновенные истории и блестящие таланты.









Команда наставников здесь та же, что и в недавно прошедшем шоу «Голос» для взрослых: это Заслуженный деятель культуры РК Жанна Орынбасарова, Ева Бехер и Али Окапов. Стоит напомнить, принципиальное отличие шоу «Голос» от подобных проектов (например, нашумевшего X-Factor) состоит в том, что конкурсантами являются профессиональные исполнители, имеющие музыкальное образование и опыт работы на сцене. Наставники здесь – не судьи и не жюри. Они сами отбирают себе подопечных из общего потока конкурсантов и работают с ними на протяжении всего проекта. Им предстоит вместе пройти большой путь, многому научиться, приобрести незабываемый опыт и, конечно же, привязаться друг к другу. Тем труднее задача, стоящая перед наставниками – самостоятельно определять, кто из команды выбывает на каждом этапе конкурса.









- Мне лично трудно, - сказала Ева Бехер, - потому что я сама мама. А любому ребенку сказать «Нет» - значит нанести травму, как мне кажется. Но они должны понимать, что могут проиграть и учиться этому – принимать поражения. Поэтому первое, что я сказала своей команде: «Это всего лишь опыт. И нужно испытывать радость просто от выхода на сцену, от того, что можешь подарить радость зрителю. Это уже ваша личная победа».





- А я беру пример с мамы (Розы Рымбаевой, прим. ред.), - сказал Али Окапов. – Она никогда с нами не сюсюкала, и я разговариваю со своими подопечными, как со взрослыми – на равных и на одном языке. И, знаете, они в этом смысле лучше взрослых, сильнее даже. Они все понимают. Для меня они – прежде всего, артисты, профессионалы. И это, правда, потрясающие дети!





- Когда встречаешь таких талантливых детей, понимаешь, что стареть не страшно, - сказала Жанна Орыбасарова, - ведь растет достойная смена. С ними есть будущее – и у нас, как учителей, и у всей страны.









Для каждого, кто участвовал в проекте, «Голос Дети» стал вдохновением и новой площадкой для личного роста. Ведущий шоу Чингиз Капин, звезда казахстанской театральной сцены и режиссер, оценивает свою работу здесь, как важную проверку своих личных и профессиональных качеств:





- До сих пор я не сталкивался с такими масштабными проектами: «Первый канал», работа в прямом эфире, огромная аудитория. Мне интересно было принять этот вызов. Хотя и очень волнительно: ведь надо поддерживать боевой настрой участников и хорошее настроение у аудитории, вселять во всех уверенность и вдохновлять. И сейчас, я понимаю, что у меня – не только, как ведущего, но и как актера – прибавляется сил. Я могу ставить перед собой новые планки. И, что очень важно, - быть свидетелем того, как сбываются мечты людей, детей – это здорово!





И вы можете стать свидетелями этих ярчайших событий. Более того, можете повлиять на судьбы талантливых детей. Ведь самого главного и единственного победителя в финале определяют именно телезрители – путем голосования в прямом эфире. С участниками зрителям предстоит познакомиться в эту субботу, но, по оценкам наставников, на шоу пришли очень сильные вокалисты. Интрига обещает быть захватывающей.









Словом, шоу «Голос Дети Казахстана» - то, что доктор прописал для завершения рабочей недели: расслабиться за просмотром увлекательного и вдохновляющего действа, получить истинное наслаждение от прекрасного вокала, увидеть звездных наставников, растроганных до слез, и, конечно, артистов, в которых невозможно не влюбиться.



