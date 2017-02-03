От игры со смертью детей спасут любовь и хорошее религиозное воспитание – эксперты

Роль родителей - самая ответственная и важная в жизни ребенка, не ограждайтесь от него заботами.

В последнее время в соцсетях все чаще и чаще появляется информация о новом «тренде» среди российской молодежи - дети «покупают» свою смерть Последним этапом этой игры-приложения является суицид.

Опасная игра «Беги или умри» распространяется среди казахстанских школьников Ее суть в том, чтобы на спор или для видео перебежать дорогу перед транспортом, причем, как можно ближе к автомобилям.

Zakon.kz попросил известных казахстанцев ответить на вопросы:

1. Почему дети-подростки вступают в разные группы, пропагандирующие добровольный уход из жизни?

2. Как оградить их от игры со смертью?









Марианна Гурина, тележурналист, общественный деятель, президент фонда “Ұлағатты жанұя”: Роль родителей в жизни ребенка – самая ответственная, важная, все остальное - ерунда





1. Вспомнила историю, рассказанную бабушкой. Ее бабушка, будучи молодой учительницей Петербурга, ушла из жизни после игры в русскую рулетку. В те тревожные революционные годы молодежь развлекалась игрой со смертью. Они подносили к виску револьвер и крутили барабан. Моей прабабушке не повезло. Что же это было? Отчаяние? Нежелание жить? Причуды времени, несостоятельность, лживый героизм, мода? Вот и сейчас, через сто лет, вспомнилось о подобном. Перед тем, как начать искать слова для ответов, поговорила с подростками.

- Это круто! Пусть все видят, что я не трус! (14 лет)

- Я не ботан, у нас в школе такого нет, но если бы было, не испугался бы (13 лет)

- У нас мальчишки на все способны. Они так выбражают! (12 лет)





Меня, как мать, пугают как сообщения о появившихся сайтах самоубийц, так и новомодные опасные игры. Мысль, что наша занятость толкает детей на отчаянные поступки, не оставляет в покое. Может быть, в этом суть. Страна на одном из первых мест по уровню суицида среди подростков. Простите, я о страшном: мальчик, повесился на дверной ручке, оставив маме записку «прости, ты так много работаешь, а я не оправдал твоих надежд».





Девочка, которой мама не смогла дать денег на новую пряжу для урока труда, выпив уксус, отравилась. Она тяжело переживала бедственное положение семьи и насмешки сверстников.





Это примеры из жизни, на самом деле их сотни. И время - не революционная, кипящая страстями Россия, - а наша, по отчетам, вполне преуспевающая страна. Приведенные примеры, закончившиеся летальным исходом, не выдумка, это наша действительность. В первом случае мама, воспитывающая одна ребенка, зарабатывающая с трудом деньги, бесконечно говорила ребенку «не подведи, будь ответственнее, я всю свою жизнь отдала тебе…». И дальше - как у всех. Кто-то спокойно относится к воспитательным речам предков, а кто-то наставления проносит через боль и отчаяние. Во втором случае сработала формула «стыдно быть бедным», и как результат…





Почему же нам не удается объяснить детям самое важное – ценность жизни, наше предназначение. Почему мы не находим времени заботой и вниманием, словами и объятьями рассказать детям о любви?





Вы скажете, о какой любви говорить, если он не учится, не слушается, от рук отбился. Но мы же говорим о нашей состоявшейся, безусловной любви к собственному ребенку. Говорят, что мы получаем от жизни то, что заслуживаем. Так что принимать сложности жизни - прерогатива взрослых, которые в ответе за тех, кого произвели на свет.





Вы вправе возразить, сказать, а как же государство, общество, школа, учителя, одноклассники из трудных семей, так же плохо влияющие на ребенка. Школьная нагрузка, не справляются и так далее. Найти виновных в собственных промахах не сложно, сложно с собой разобраться. Не учу, говорю со всей ответственностью, как мать и бабушка многочисленных внуков.





Вспомнила одну присказку:

- Почему дети евреев такие умные?

- А потому что в три года им дают скрипку, в пять усаживают за рояль и при этом бесконечно повторяют, что он самый умный, и у него все получится.





И получается. Дорогие коллеги-родители! Вам не придется слышать и переживать о самоубийствах и о детских играх, граничащих со смертью, только при одном условии – нужно постоянно иметь контакт со своим ребенком, с любовью и долготерпением. Ваша роль - самая ответственная и важная в жизни, все остальное – ерунда по сравнению с жизнью и благополучием детей.





2. А теперь о том, как оградить ребенка от опасных игр. Будьте внимательны к детям. Ненавязчиво следите за сайтами, на которых бывает ваш ребенок. Следите за настроением, говорите с ним, старайтесь увлечь занятием, которое могло бы сблизить вас. Не ограждайтесь заботами! Мы на самом деле живем в сложное время, но это не может оправдать нашу безответственность перед будущим поколением.









Александр Зырянов, настоятель храма в РПЦ в Казахстане: Детям нужно давать хорошее религиозное воспитание





1. Потому что с детства не имеют хорошего религиозного воспитания в семье.





2. Нужно, чтобы родители за них молились и давали хорошее религиозное воспитание. Думаю, только религия может дать человеку чувство ответственности за свою жизнь и разумное, взвешенное отношение к смерти. Поэтому и говорю о важности хорошего религиозного воспитания. Религиозные представления – о Боге, о душе, о молитве, о жизни, о смерти, о Страшном Суде и так далее должны закладываться в ребенка с самого раннего возраста и кем, если не родителями? Беда в том, что родители у нас часто сами не очень-то религиозны.





Торгын Нурсеитова



