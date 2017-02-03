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Обменный курс тенге соответствует объективным факторам - Нацбанк

3 февраля 2017, 12:00

Курс тенге стабилизировался на фоне отсутствия вмешательства Национального Банка на валютном рынке.


После перехода на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям, обменный курс тенге стабилизировался. Об этом сказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Д. Акишев также отметил, что на сегодняшний день обменный курс «соответствует объективным факторам и обеспечивает конкурентоспособность наших производителей».

«Все это происходит на фоне отсутствия вмешательства Национального Банка на валютном рынке. Мы не проводим интервенции с сентября 2016 года», - подытожил он.

Кроме того, Д. Акишев сообщил, что монетизация экономики достигла максимального значения в истории Казахстана за счет значительного роста тенговых ресурсов.

«Показатель М2, который включает в себя все тенге в экономике, вырос в полтора раза и достиг 12,6 трлн. тенге – рост на 4 трлн. тенге. Денежная масса М3 за год выросла почти на 16% – до 20 трлн. тенге», - привел данные Д.Акишев, добавив, что «отношение всех денег в экономике к валовому внутреннему продукту, то есть уровень монетизации составил 45% – это максимальный показатель в истории Казахстана».

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