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Dodge Demon снабдили дрэговым набором инструментов

3 февраля 2017, 12:03

Каждый такой ящик отметят табличкой с именем покупателя и VIN-кодом машины.


Компания Dodge опубликовала очередное, уже четвертое тизерное видео, посвященное новому масл-кару Challenger SRT Demon. В новом ролике показан ящик с 18 компонентами, который будет поставляться покупателям вместе с автомобилем.

Этот набор, включающий, среди прочего, инструменты, запасные колеса и пакет опций для трека, позволит владельцам «Демона» самостоятельно конфигурировать его для дрэговых заездов и перемещения по обычным дорогам. Каждый такой ящик отметят табличкой с именем покупателя и VIN-кодом машины.

Из предыдущих сообщений мы знаем, что Challenger SRT Demon будет одноместным и уже в заводском исполнении получит дрэговые шины. По сравнению с Challenger SRT Hellcat «Демон» на 90 кг легче и явно быстрее, но динамические характеристики пока не раскрываются. Известно, что инженеры переработали кузовные панели, шасси, подвеску, рулевое управление, тормоза, убрали часть звукоизоляции – помимо прочего.

До премьеры, которая состоится в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, Dodge выпустит в общей сложности 15 роликов про «Демона». Новые видео выходят раз в неделю, все они опубликованы на специальном сайте для фанатов – ifyouknowyouknow.com.


Текст: Александр Орехов
Фото: Dodge

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