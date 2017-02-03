В Генеральной прокуратуре состоялось заседание коллегии по итогам работы за 2016 год

Сегодня под председательством Генерального Прокурора Жакипа Асанова состоялось заседание коллегии Генеральной прокуратуры. Обсуждены итоги работы за 2016 год и определены задачи на 2017 год.

В работе коллегии приняли участие депутаты Парламента, представители Совета Безопасности, Администрации Президента, государственных органов и международных организаций.

Как отметил Глава надзорного ведомства, необходимо кардинально менять подходы к работе, мышление и делать многое другое, чтобы по праву заслужить доверие населения. Поэтому в текущем году органы прокуратуры сосредоточат внимание на трёх важных задачах - это кадры, новые технологии и уголовный процесс.

Кадры - главный актив. Еще в июне был дан старт проекту «В прокуратуру - лучшие кадры!». С тех пор через новые инструменты из 2000 кандидатов успешно прошли 128. «Эти новобранцы - первые ласточки. Они прошли первоначальную подготовку. У них «огонь» в глазах. Такие победы вдохновляют нас. Мы меняем парадигму. Молодёжь поверила. Всё зависит от образа их жизни, социальной активности, стремления к знаниям, патриотизма, энтузиазма. То есть всё в их руках. Впереди внедрение лучших HR-технологий. Создание прозрачного механизма продвижения, поощрений и мотиваций», подчеркнул Генпрокурор.

Также на коллегии озвучена еще одна глобальная задача - совершенствование уголовного процесса, которая является самой чувствительной сферой для общества. Как отметил Генпрокурор, уголовный процесс должен быть ориентирован на людей, общество, а не на амбиции государственных органов. Над этим сейчас работают ученые и практики на специально созданной по инициативе Генпрокуратуры площадке криминологического форума «Дискуссия в Косшы».

«Доверие людей к правоохранительным органам во многом зависит именно от того, удастся ли нам сделать уголовный процесс справедливым и разумным», отметил Жакип Асанов.

Третье направление - внедрение информационных технологий. Предлагается перейти на электронный формат, упростить и ускорить уголовный процесс.

«Возьмем ускоренный процесс. Преступник пойман за руку. Вину признает. Есть очевидцы. Тем не менее, расследуется 15 дней. Плюс 3 дня - изучает прокурор. Суд - до 20 суток. Итого, 40 дней. Все это время потерпевшие, свидетели, подозреваемые ходят по кабинетам. Таких дел десятки тысяч. Многократные допросы, часовые ожидания в коридорах. Конечно, всё это вызывает раздражение у людей» сказал Генпрокурор.

По мнению главы надзорного ведомства, перевод на цифровой формат повысит прозрачность, сократит сроки подачи и получения документов, почтовые затраты, исключит бумажную переписку. По электронному уголовному делу участники процесса смогут отслеживать все процессуальные действия следователя в онлайн-режиме.

«В киберэпоху прокуратура обязана быть «цифровой». Начало есть. Запущена система «Заңдылық», карта уголовных правонарушений. Но эти АйТИ системы - капля в море цифрового мира, где уже давно живет наша планета. Пока с дубинками гоняемся за преступниками, технологии БигДата в США уже предсказывают, где и когда будет преступление», отметил Генпрокурор.

Также он рассказал об изменениях методов работы в органах прокуратуры и внедрении отдельных элементов современного менеджмента, чтобы до конца решать проблемы, волнующие общество.

Органы прокуратуры для достижения этих задач принимают меры по избавлению от лишней работы. За последние месяцы избавление от ненужной работы позволило сконцентрировать усилия на важных и системных проблемах, касающихся долевого строительства, самозахватов земель, защиты бизнеса, по которым имеются согласованные с госорганами мероприятия. Также отмечено, что будет сформирован портфель приоритетных проектов. Они будут решать самые чувствительные для общества вопросы. Это коррупция, здоровье нации, экология, уголовный процесс и другие.

«От чего отказались и от чего собираемся отказаться» проиноформировал первый заместитель Генерального Прокурора Иоган Меркель. По его словам, в органах прокуратуры исключен излишний документооборот, упрощены статотчеты.

На заседании коллегии озвучено состояние работы по отдельным актуальным проектам. Об этом рассказали заместители Генерального Прокурора Андрей Кравченко и Марат Ахметжанов.

Заместитель Генерального Прокурора Ерлик Кененбаев доложил о принимаемых мерах по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе.

По итогам работы коллегии Генеральным Прокурором поставлен ряд ответственных задач по повышению эффективности надзорной и правозащитной деятельности.

Жакип Асанов потребовал обеспечить эффективную реализацию поставленных задач, принять надлежащие меры по устранению недостатков, повышению доверия населения, как главного индикатора эффективности работы надзорного органа.

«Для этого у нас есть всё. Понятный и выстроенный маршрут - План нации. Полномочия и компетенции. Поддержка и ответственность перед Президентом и народом», резюмировал Глава ведомства.