Д.Назарбаева: Сосредоточьтесь на чаяниях народа, активней вовлекайтесь в государственную жизнь
3 февраля 2017, 12:06
Д.Назарбаева акцентировала внимание экспертов Института и сотрудников Фонда на необходимости переформатирования работы в соответствии с положениями Послания.
Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева встретилась с сотрудниками Фонда Первого Президента и Института мировой экономики и политики, сообщает Zakon.kz.
На встрече были обсуждены вопросы реализации Послания Президента Н.А.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Особое было внимание уделено четвертому приоритету стратегического документа – улучшению качества человеческого капитала. Участники встречи поделились своим мнением по вопросам развития сельского образования, поэтапного перехода на трехъязычное образование, реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».
Д.Назарбаева акцентировала внимание экспертов Института и сотрудников Фонда на необходимости переформатирования работы в соответствии с положениями Послания. «Сосредоточьтесь на чаяниях народа, вопросах внутренней политики, активней вовлекайтесь в государственную жизнь», - отметила сенатор.
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