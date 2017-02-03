В Астане голая девушка позировала на фоне машины (18+)

В соцсетях появились фотографии с девушкой, которая практически без одежды позировала на улице, передает передает Zakon.kz





Фото вызвали неоднозначную реакцию у пользователей Интернета. Кто-то предположил, что это была фотосессия модели, кто-то выдвинул более простую версию о том, что это "рекламная акция" девушки легкого поведения. Так или иначе, а полиция данными фотографиями заинтересовалась со своей позиции и занялась поисками героини фотографии, чтобы привлечь ее к ответственности.





"2 февраля т.г. сотрудниками местной полицейской службы ДВД Астаны установлена личность девушки, которая в обнаженном виде устроила фотосессию во дворе дома. 20-летняя жительница города привлечена к административной ответственности по статье ст. 434 РК КоАП («мелкое хулиганство»). Материал направлен в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия решения", - сообщили в ДВД Астаны.





Как стало известно, инцидент произошел 31 января т.г. около 20.30 часов на парковке дома по улице Ш.Қалдаякова. Согласно прогнозу погоды на тот день вечером, температура воздуха в столице составляла ниже 10 градусов.



