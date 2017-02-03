Залогом для достижения этих показателей будет являться наша слаженная работа по реализации Плана нации, программных документов и Вашего Послания - Т. Сулейменов.

Рост экономики Казахстана в 2017 году составит не менее 2%. Такими прогнозами сегодня в ходе расширенного заседания в Акорде поделился с президентом министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz





По его мнению, значительный рост должна показать горнодобывающая промышленность – на 3,6%, производство продуктов питания должно вырости на 3,2%, машиностроение на 13,0%.





«Кроме того, несмотря на высокую базу, планируем дальнейший рост в сельском хозяйстве на 2,5% строительном секторе на 2,6%, транспорте и логистике на 4,0%, - продолжил он. - Залогом для достижения этих показателей будет являться наша слаженная работа по реализации Плана нации, программных документов и Вашего Послания».





Он также отметил, что в части поставленной президентом задачи по фронтальному снижению издержек бизнеса помимо непроизводительных расходов на бюрократию, министерство будет снижать расходы прямо влияющих на себестоимость.





«В части оптимизации тарифов естественных монополий будет разработан новый Закон «О естественных монополиях». Вклад тарифов в общей уровень инфляции не превысит 1,2%».





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Kursiv.kz



