Снижение инфляции до 3-4% станет для Нацбанка приоритетом в среднесрочном периоде

В соответствии с Посланием Национальный Банк продолжит реализацию принципов инфляционного таргетирования. Задача по поэтапному снижению инфляции до 3-4% в среднесрочном периоде станет для Нацбанка приоритетной. Об этом, выступая на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, заявил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.





Он также отметил, что «при этом Национальный Банк будет способствовать долгосрочному экономическому росту путем поиска оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью».





Глава Нацбанка также сказал, что снижение инфляции – наиболее важный показатель стабилизации макроэкономической ситуации в стране. Д. Акишев напомнил, что после падения курса национальной валюты в 2015 и всплеска цен, который достиг пика в 17,7% в июле прошлого года, «к концу года инфляционные процессы резко замедлились, причем значительно быстрее, чем в других странах, в которых была девальвация национальной валюты».



