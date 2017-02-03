Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Сулейменов: На поддержку экономики в 2016 году было направлено 1,7 трлн тенге

3 февраля 2017, 12:21

В рамках программы «Нұрлы жол» в 2016 году выделено 739 млрд тенге, в рамках антикризисных мер по поддержке МСБ - 411 млрд тенге.


На поддержку экономики Казахстана в 2016 году из бюджета было направлено 1,7 трлн тенге. Об этом сегодня в Акорде рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

Их них в рамках реализации Госпрограммы «Нұрлы жол» выделено 739 млрд тенге, что привело к созданию более 100 тыс. рабочих мест. В рамках антикризисных мер по поддержке МСБ в 2016 году было выделено 411 млрд тенге, из них 56 млрд тенге в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», 355 млрд тенге за счет средств ЕНПФ и Национального фонда.

«В итоге финансовую поддержку получили свыше 4300 проектов предпринимателей на сумму кредитного портфеля порядка 620 млрд. тенге, - подвел итоги Сулейменов. - Реализация этих мер обеспечила выпуск продукции МСБ на сумму 2,6 трлн тенге, позволила сохранить и создать дополнительно порядка 50 тыс. рабочих мест (сохранено 33,6 тыс. рабочих мест, создано 13,9 тыс. рабочих мест.). Бюджет получил 157 млрд в виде налогов».

Татьяна Ковалева, Астана

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...