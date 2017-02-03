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Домашний питон застрял в ухе хозяйки

3 февраля 2017, 12:28

Женщине пришлось обратиться к медикам.


Жительнице американского штата Орегон Эшли Глейв пришлось обращаться к медикам с просьбой вытащить ее домашнего питона Барта из мочки уха, пишет "Моя планета".
«Я держала питона на руках, и он решил, что отличной идеей будет проползти через отверстие от моей серьги-тоннеля», — сообщила Глейв, пишет Telegraph.

Фото с сайта moya-planeta.ru

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