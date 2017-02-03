Домашний питон застрял в ухе хозяйки
3 февраля 2017, 12:28
Женщине пришлось обратиться к медикам.
Жительнице американского штата Орегон Эшли Глейв пришлось обращаться к медикам с просьбой вытащить ее домашнего питона Барта из мочки уха, пишет "Моя планета".
«Я держала питона на руках, и он решил, что отличной идеей будет проползти через отверстие от моей серьги-тоннеля», — сообщила Глейв, пишет Telegraph.
Фото с сайта moya-planeta.ru
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