В ДТП в Таиланде пострадали более 20 школьников
3 февраля 2017, 12:30
Девять детей и подростков получили серьезные ранения.
Двадцать четыре школьника младших и старших классов получили травмы в ДТП с грузовиком, на котором их перевозили в школу, в провинции Кхонкен на северо-востоке Таиланда, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post, передает РИА Новости.
Грузовик, оборудованный скамейками для перевозки людей, перевернулся на скользкой дороге утром в пятницу, когда вез детей из окрестных деревень в школу, расположенную в городке Нам Пхонг. Грузовик, потерпевший аварию, ежедневно использовался для перевозки школьников.
По заявлению водителя грузовика, сделанном в местной полиции, он ехал со скоростью не более 60 километров в час, когда автомобиль неожиданно вошел в занос, вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель также сказал, что в кузове грузовика были 40 школьников, и некоторые из них сидели на крыше кабины, сообщает газета.
Все пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшую больницу, полиция начала следствие по факту ДТП, говорится в сообщении.
Фото © Flickr/ Jim Fruchterman
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