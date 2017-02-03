В ДТП в Таиланде пострадали более 20 школьников

Двадцать четыре школьника младших и старших классов получили травмы в ДТП с грузовиком, на котором их перевозили в школу, в провинции Кхонкен на северо-востоке Таиланда, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post, передает сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post, передает РИА Новости





Грузовик, оборудованный скамейками для перевозки людей, перевернулся на скользкой дороге утром в пятницу, когда вез детей из окрестных деревень в школу, расположенную в городке Нам Пхонг. Грузовик, потерпевший аварию, ежедневно использовался для перевозки школьников.





По заявлению водителя грузовика, сделанном в местной полиции, он ехал со скоростью не более 60 километров в час, когда автомобиль неожиданно вошел в занос, вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель также сказал, что в кузове грузовика были 40 школьников, и некоторые из них сидели на крыше кабины, сообщает газета.





Все пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшую больницу, полиция начала следствие по факту ДТП, говорится в сообщении.



