МНЭ РК готовит проект «Единой экспортной стратегии»

Нам предстоит непростая задача по выработке эффективных механизмов и инструментов поддержки экспорта с учетом ограничений, накладываемых правом ВТО и ЕврАзЭС - Сулейменов.

Министерство национальной экономики готовит проект «Единой экспортной стратегии Казахстана». Это по словам, Тимура Сулейменова, будет способствовать количественному и качественному увеличению экспортных поставок, передает корреспондент Zakon.kz





«Нам предстоит непростая задача по выработке эффективных механизмов и инструментов поддержки экспорта с учетом ограничений, накладываемых правом ВТО и ЕврАзЭС, - сказал он в ходе расширенного совещания. - Для расширения географии экспорта и улучшения условий доступа мы продолжим переговоры о преференциальной торговле с рядом стран (Иран, Израиль, Индия, Египет и т.д.). В рамках ЕврАзЭС будет завершена работа по определению перечня барьеров для наших торгово-экономических интересов Союзе, составлен конкретный график их устранения».





В своем выступлении он также отметил возрастающую значимость рынка услуг в структуре ВВП Казахстана. Так, по итогам 2016 году порядка 58% ВВП сформировано за счет услуг.





«Вместе с тем, некоторые отрасли Новой экономики, такие как онлайн торговля, мобильный банкинг, цифровые услуги в здравоохранении и образовании на данный момент либо не сформированы, либо находятся в стадии становления. Эти сектора требуют особого внимания и выработки новых подходов к их развитию, - сказал министр. - В свете вашего Послания мы подготовим Программу «Цифровой Казахстан», а также актуализируем Программу по развитию сферы услуг до 2020 года».





В связи с этим он пообещал направить налоговое законодательство на стимулирование перехода «к новым экономическим реалиям, поддержку секторов новой экономики, привлечение новых инвестиций в недропользование, оптимизацию налоговых льгот, дальнейшее упрощение налогового администрирования».





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Sputnik Казахстан



