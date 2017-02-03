Subaru представила обновленный седан Legacy
3 февраля 2017, 12:34
На рынок США Subaru Legacy 2018 модельного года поступит этим летом.
Среднеразмерный седан Subaru Legacy пережил плановый рестайлинг. Мировая премьера обновленного автомобиля состоится 9 февраля на автосалоне в Чикаго – там же, где тремя годами ранее дебютировал оригинальный Legacy шестого поколения.
Обновленный Legacy выполнен в стилистике новой Impreza: редизайну подверглись головная оптика, радиаторная решетка, передний бампер, выхлопная труба. Четырехдверка обзавелась светодиодными противотуманными фарами, новыми колесными дисками и двумя новыми цветами кузова – Magnetite Gray Metallic и Crimson Red Pearl. В салоне поменялись руль, блок климат-контроля и материалы отделки, улучшилась шумо- и виброизоляция, в том числе – за счет новой цепи вариатора. Экраны мультимедийных систем увеличились с 6,2 до 6,5 дюймов в базовой версии и с 7 до 8 дюймов – в топовой. Сами комплексы также стали совершеннее – они получили расширенный функционал, включая поддержку Android Auto и Apple CarPlay.
Инженеры доработали шасси, подвеску, рулевое управление и тормозную систему Subaru Legacy. Моторная гамма осталась без изменений – на выбор по-прежнему предлагаются 2,5-литровый 175-сильный и 3,6-литровый 256-сильный атмосферники. Оба сочетаются с вариатором, симметричным полным приводом и системой управления вектором тяги.
Усовершенствованный комплекс умных помощников EyeSight включает адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений, систему контроля рядности движения, систему автоматического торможения при движении задним ходом и новую систему контроля давления воздуха в шинах. В числе других новшеств – функции изменения направления света фар при движении в повороте и автоматического переключения с ближнего на дальний свет и наоборот в зависимости от дорожной ситуации.
Галерея:
Текст: Александр Орехов
Фото: Subaru
Via cartimes
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