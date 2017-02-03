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Новости за сегодня

В Астане проходит расширенное заседание Правительства с участием Президента РК

 

На расширенном заседании Правительства с участием главы государства Нурсултана Назарбаева будут рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана за 2016 год, передает корреспондент Zakon.kz.

«Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, прошлый год мы завершили с положительными результатами», - сказал Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, открывая заседание.

По его словам, рост ВВП составил 1 процент.

«Этого удалось добиться благодаря вашим поручениям по принятию соответствующих программ с антикризисными мерами. В целом Правительством реализованы все ваши поручения, направленные на обеспечение экономического роста и улучшения благосостояния населения», - уточнил глава Кабмина.

Как сообщается в материалах пресс-службы Правительства, в 2016 году рост ВВП составил 1% к 2015 году. Положительное влияние на рост экономики оказали такие сектора, как строительство, сельское хозяйство, транспорт и обрабатывающая промышленность. Производство товаров увеличилось на 1,3%, объем оказанных услуг - на 0,8%.

 

Ксения Давыдова

 

3 февраля 2017, 12:29
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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