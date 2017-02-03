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Новости за сегодня

В Таразе построят 22 многоэтажек в новых микрорайонах

 

В ходе обсуждения Послания Президента РК Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» глава региона отметил, что особое внимание Глава государства уделил процессу урбанизации и развитию строительной отрасли, передает пресс-служба акима области.

В ходе обсуждения Послания Президента РК Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» глава региона отметил, что особое внимание Глава государства уделил процессу урбанизации и развитию строительной отрасли.

Урбанизация невозможна без решения вопроса доступности жилищной и транспортной инфраструктуры.

Для удовлетворения растущего спроса на жилье в городах, с этого года начата реализация жилищной программы «Нұрлы Жер». В рамках данной программы будет обеспечена доступность ипотечного кредитования и стимулирование застройщиков путем субсидирования займов до 7%.

На создание фонда арендного жилья без права выкупа для социально-уязвимых слоев населения выделяется 1,5 млрд. тенге.

В этом году стартует пилотный проект по строительству индивидуального жилья в едином архитектурном стиле по технологии домостроительного комбината.

В свою очередь, в Таразе уже ведется работа по строительству (реконструкции) 22-х многоквартирных домов общей площадью 110 тыс.м2, в основном, в 14-м и 15-м микрорайонах города.

В этом году данные массивы будут полностью обеспечены необходимой инфраструктурой.

 

3 февраля 2017, 12:35
Источник, интернет-ресурс: Южно-Казахстанского областного акимата

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