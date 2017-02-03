В министерстве госбезопасности КНДР идут репрессии и казни
3 февраля 2017, 12:47
Ранее сообщалось, что в середине января был отстранен от власти министр государственной безопасности КНДР Ким Вон Хон.
В руководстве министерства госбезопасности Северной Кореи проходят репрессии и казни, в том числе на уровне заместителей министра, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники Южной Кореи, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в середине января был отстранен от власти министр государственной безопасности КНДР Ким Вон Хон. По данным источников, он был смещен после проверки из-за злоупотреблений властью и коррупции. Помимо отстранения от должности было понижено его воинское звание – до генерал-лейтенанта с полного генерала. В то же время представитель министерства по делам Объединения Южной Кореи в качестве еще одной причины назвал "нарушения прав человека во время допросов", что косвенно подтверждает данные от источников об отстранении министра из-за смерти подследственного во время пыток. К подследственному и его показаниям якобы проявлял интерес лидер государства Ким Чен Ын.
Согласно информации Киодо, следствие в министерстве госбезопасности продолжается. Не исключено, что к министру будут применены более серьезные меры. В настоящее время репрессиям и казням подверглись "многочисленные члены руководства", включая уровень заместителей министра государственной безопасности, сообщил источник агентства.
Ким Вон Хон считался одним из северокорейских политических тяжеловесов, он занял свой пост в апреле 2012 года – через несколько месяцев после того, как к власти в стране пришел Ким Чен Ын. Считается, что Ким Вон Хон был одним из инициаторов и исполнителей ареста и казни в декабре 2013 года Чан Сон Тхэка – дяди Ким Чен Ына. Чан Сон Тхэк был наставником и одним из наиболее приближенных к лидеру страны людей. Он возглавлял "регентский совет" при молодом Ким Чен Ыне и считался "вторым человеком" в государстве. Чан Сон Тхэк был казнен по приговору суда за попытку свержения власти. Кадры ареста Чан Сон Тхэка обошли все мировые СМИ.
Ксения Нака
Фото © РИА Новости. Юрий Сомов
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